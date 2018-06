fb2bdc42b8

Sequía en Petorca: Confirman irregularidades mientras crecen críticas al Código de Aguas Desde Modatima afirmaron que la reformulación al Código de Aguas "no va a tocar ni la gratuidad, ni la perpetuidad de todo el agua ya entregada", mientras que el diputado Alinco criticó la falta de proyectos en la comisión de Recursos Hídricos. Diario Uchile Miércoles 20 de junio 2018 19:06 hrs.

Luego que en medios regionales trascendiera que la fiscalización de la Subsecretaría de Obras Públicas determinara que de 54, hay 14 situaciones de irregularidad respecto de la utilización de pozos entregados con derechos provisorios que habían sido revocados. Al respecto, el vocero de Modatima, Rodrigo Mundaca afirmó que esta situación se denuncia hace 12 años y que “el robo de agua que detecta el Gobierno es desde puntos de captación, desde pozos de extracción de aguas subterráneas que contaban y cuentan con derechos de aprovechamiento provisionales que se entregan cuando existe la disponibilidad del recurso y no se afecta la vida de terceros -se entregaron en periodos en los que el río Ligua y río Petorca se encontraban en restricción-. Es decir, las dos condicionantes por las cuales se entregan los provisionales, que exista la disponibilidad del recurso y no se afecte la vida de tercero, no se condecían con entregarla en ese periodo porque se revocan cuando no existe la disponibilidad del recurso. Uno de los temas relacionados a las irregularidades que fiscalizó el Gobierno, tiene que ver con la discusión del Código de Aguas. Este lunes, Modatima asistió a la Cámara del Senado para exponer en la comisión de Agricultura, intervención que se da en miras a la reforma del Código de Aguas. El vocero de la agrupación afirmó que “esa reforma que se está discutiendo tiene por finalidad cambiar el concepto de derecho de aprovechamiento de agua por el de concesiones. A treinta años los derechos de aprovechamiento de aguas que se consumen, a 20 años los que no se consumen, pero esta reformulación solo para el 10 por ciento del agua que falta”. A ello, Mundaca agregó que la legislación “no va a tocar ni la gratuidad, ni la perpetuidad de todo el agua ya entregada porque no tiene efecto retroactivo. Es un proyecto que habla de priorizar el agua de consumo, de bebida, comunidades, territorios pero no tiene ninguna posibilidad de priorizarlos en tanto no haya una reforma constitucional puesto que la propiedad privada del agua se encuentra consagrada en el artículo 19 numeral 24 de la Constitución, hay una declaración de intenciones pero no se podrá materializar”, afirmó el vocero. Aunque el tema del agua registra avances en el Senado, a través de la Comisión de Agricultura, el Diputado por la región de Aysén, René Alinco, alzó la voz respecto a la falta de proyectos en la comisión de Recursos Hídricos. “Llevamos 4 meses reuniéndonos y no tenemos ningún proyecto para discutir. Pedí, por conductos regulares, que se nos entregue un proyecto directamente relacionado con lo que compete con la comisión, que es aquel que privilegia el consumo humano del agua, pero varios diputados se opusieron a esto, por lo tanto, nos dejó sin pega”, enfatizó el parlamentario.

