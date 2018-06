e1ea71873d

Justicia condena a colegio de Puerto Varas por discriminación La demanda interpuesta por la familia se dio luego que el Colegio Alemán de Puerto Varas decidiera que el niño con síndrome de Down no fuera promovido de kínder a primero básico por razones que la Corte Suprema desestimó. Nicolás Massai D. Lunes 25 de junio 2018 19:48 hrs.

La Corte Suprema condenó al Colegio Alemán de Puerto Varas por discriminación arbitraria en contra de un niño con Síndrome de Down, luego de que el establecimiento educacional decidiera que el niño no fuera promovido de kínder a primero básico por razones que el Máximo Tribunal desestimó. Con este fallo se ha establecido que el Colegio Alemán discriminó arbitrariamente y deberá pagar una multa, en lo que para familiares es un precedente. El abogado de la familia, Jaime Madariaga, contó que tanto José Luis García-Huidobro y Susana Reidel, padres del niño, están felices con esta noticia. “Porque es primera vez que la Corte Suprema aplica la ley antidiscriminación, en contra de un colegio que discrimina a un niño con síndrome de Down. Esperamos que esto sirva para que el Colegio Alemán de Puerto Varas deje de discriminar, sino que en el futuro para que en el futuro otros colegios no lo hagan. Y que sirva de aliciente para esas familias que han sido víctimas de discriminación, que no duden en denunciar”, expresó. Madariaga agregó que este fallo se trata de que a las “personas con discapacidad se les trate con la misma dignidad que a todos los seres humanos. Ni más ni menos”. En ese sentido, contó que el niño ya se encuentra en otro colegio que sí lo recibió. “En el Colegio Alemán de Puerto Varas no lo dejaron pasar a primero básico y hoy está en otro colegio, feliz, integrado con sus compañeros, y lo pasa bien. No hay para qué mantener al hijo en ese colegio discriminador”, manifestó. El fallo se basó además en diversos tratados internacionales de Derechos Humanos, en particular de la Convención de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.

