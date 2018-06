7d92cbbea7

Cultura Egresados y estudiantes estrenan documental que aborda la vivencia trans en Chile Dirigido por la estudiante del Magíster en Cine Documental del Instituto de la Comunicación e Imagen, Constanza Gallardo, "En Tránsito" reúne las historias de cuatro personas transexuales, entre los que se encuentra la fallecida estudiante de la U. de Chile, activista, profesora y poetisa Mara Rita, documental que será estrenado el 28 de junio en salas alternativas del país. Prensa U. de Chile Martes 26 de junio 2018 16:25 hrs.

Tres años y medio de trabajo fueron los que el equipo del documental “En Tránsito” utilizó para realizar este proyecto que el público podrá conocer luego de que el 28 de junio se estrene en diferentes salas alternativas del país. El documental, dirigido por la estudiante del Magíster en Cine Documental del Instituto de la Comunicación e Imagen, Constanza Gallardo, realiza un relato coral de cuatro personas trans -entre los que se encuentra la fallecida activista, profesora y poetisa Mara Rita-, donde narran sus experiencias en sus contextos familiares, y la vida en un país sin una Ley de Identidad de Género que les proteja. “En tránsito” pone a los espectadores en los zapatos de las personas trans de nuestro país. La discriminación laboral, social, institucional y el rechazo de sus familias son algunas de las graves consecuencias que tienen que enfrentar de forma cotidiana. Pese a eso los sueños, las alegrías y la lucha para que sus derechos sean reconocidos, son un motor fundamental de cada uno de sus protagonistas. “Es de un desgaste emocional tremendo estar dando explicaciones siempre”, “prefiero aguantarme a que ir al consultorio”, “mi mamá me dijo que si lo hacía (mi tránsito) me tenía que ir de la casa”, son algunos de los relatos que expresan a lo largo del documental Mara Rita; Paty, que cuando decidió hacer su tránsito cambió de amistades y de trabajo tras el rechazo de su familia; Matías, un niño que tuvo el apoyo irrestricto de su familia pero no así de su colegio; y Gis, que pese a venir de una familia lesboparental tuvo que afrontar el rechazo de sus madres. El documental, que obtuvo mención honrosa en el Festival Internacional de Cine de Santiago (SANFIC 13) y que fue parte de la 30° Cinélatino Rencontres de Toulouse (2018), “tiene una fuertísima vocación educativa acerca de la temática trans y ese fue un objetivo que nos planteamos desde el principio porque sabemos que existe una tremenda ignorancia. Nos interesaba dejar atrás los prejuicios a través de las vidas de Paty, Mara, Gis y Matías”, explicó la directora, quien evaluó que a pesar de que es “bueno que el tema esté en la contingencia gracias en parte a ‘Una mujer fantástica, más allá del Oscar no existe una Ley de identidad de Género. Pese al revuelo, no fue suficiente y eso es duro. Las personas trans siguen con los mismos problemas”. “En tránsito” (65 minutos) -producida por Inefable (“Locas perdidas” y “Enigma”) y distribuida por DCI Distribución- se estrena este 28 de junio en salas independientes de país, tras su paso por el Festival Internacional de Cine de La Habana, 30° Cinélatino Rencontres de Toulouse, Festival Internacional Bío Bío Cine y SANFIC 13. “En Tránsito” tendrá funciones en Antofagasta, La Serena, Valparaíso, Santiago, Talca, Chillán, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Puerto Varas y Coyhaique, cuya proyección irá acompañada del cortometraje de ficción chileno “La santa” dirigida y escrita por Mauricio López Fernández. En el caso de Santigo, el documental será parte de la cartelera de la Cineteca Nacional, Sala K y del Cine Arte Alameda. El documental fue dirigido por Constanza Gallardo, la producción Ejecutiva es de Felipe Garrido, quienes también estuvieron a cargo del guión. El director de fotografía es de Raúl Moncada; la música es de Pablo Cid y Juan Pablo Nuñez; la postproducción de imagen es de Valentina Noya; la postproducción de Sonido de Carlos Pérez y Camila Pruzzo; el diseño Gráfico de Mariano Xerez; y la voz de los poemas de Monserrat Ovalle. Foto: En Tránsito.

