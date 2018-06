7d92cbbea7

Justicia Tribunal reprograma audiencia por caso SQM El fiscal a cargo de la causa, Pablo Gómez, informó al juez de garantía que las indagaciones ya se encuentran completadas y que el Ministerio Público ya está "pronto a cerrar la investigación". Diana Porras Martes 26 de junio 2018 18:19 hrs.

El Octavo Tribunal de Garantía postergó hasta el próximo viernes la discusión por el cierre del caso SQM. Inicialmente se había programado para este martes 26 de junio. Según los argumentos presentados, la reprogramación de la audiencia se debió a que no todos los intervinientes fueron notificados, como en el caso del Consejo de Defensa del Estado (CDE), el diputado (PC) Hugo Gutiérrez y Ciudadano Inteligente. Desde la fiscalía se esperaba concretar el cierre de esta etapa del proceso y presentar la acusación. Según el Código Procesal Penal, una vez que el tribunal decreta el fin de la investigación, el Ministerio Público tiene diez días para presentar la respectiva acusación. “Nos encontramos próximos al cierre de la investigación”, dijo el fiscal Pablo Gómez al juez de garantía del tribunal. El Ministerio Público notificó hace unos días al tribunal que agruparía en una sola causa a todos los formalizados en la investigación quienes enfrentarían un juicio oral por financiamiento irregular de la política. Además del ex gerente general de SQM Patricio Contesse, en la lista se cuentan otras figuras políticas: Pablo Longueira, el ex senador Fulvio Rossi, el parlamentario (DC) Jorge Pizarro, el ex abanderado presidencial del PRO Marco Enríquez-Ominami, y el exembajador DC Marcelo Rozas. En razón de lo anterior, la Fiscalía pediría el desafuero de Pizarro durante las próximas semanas. La defensa del ex senador Pablo Longueira aseguró que evalúa pedir su sobreseimiento y señaló que el aplazamiento de la audiencia afecta a los derechos de su defendido. “Evaluando lo que suceda en la audiencia que está citada para el día viernes vamos a probablemente tomar el camino de pedir sobreseimiento. Evaluaremos las alternativas jurídicas que tenemos, pero nos parece impresentable que la Fiscalía dilate y conculque gravemente los derechos de una persona de ir a juicio” “No es responsabilidad de la fiscalía” respondió el fiscal Gómez y agregó que “48 horas más de espera no representa una falta de derechos a los imputados”. En la audiencia reprogramada para este viernes se decidirá si efectivamente se consolidarán las investigaciones en un solo juicio oral contra todos los imputados.

