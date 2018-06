a26366f78b

Nacional Política Fuego cruzado entre Gobierno y oposición por "sequía legislativa" Desde el PPD, aseguraron que desde La Moneda no han mandado suficientes proyectos de ley, y los pocos que han enviado, no benefician a la gente. Camilo Villa J. Miércoles 27 de junio 2018 18:03 hrs.

Oposición y Gobierno están lejos de entenderse. Y es que desde la otrora Nueva Mayoría han acusado al ejecutivo de propiciar una llamada “sequía legislativa”, producto de la falta de proyectos de ley para ser revisados por ambas cámaras. Todo esto a raíz de que en las últimas semanas muchos de los proyectos discutidos han sido el declarar determinadas fechas como el día del rock, el día de la cueca, o el día de la paz. Además, en el Senado, las sesiones que normalmente deben durar cuatro horas, no han llegado a 60 minutos. Desde La Moneda han salido a defenderse. Gonzalo Blumel, ministro de la Secretaría General de la Presidencia, dijo que esperan establecer puentes de colaboración con el Congreso y en especial con quienes lideran las comisiones, pues estas instancias –según Blumel- No han respetado los plazos establecidos. Para el ejecutivo, esto se debe a que la mayoría de las Comisiones son presididas por la oposición, y, por tanto, es ella quien maneja los tiempos. La jornada de este miércoles la bancada del PPD salió al paso de la contraofensiva y sindicaron al gobierno como exclusivo culpable de la sequía legislativa. La diputada Carolina Marzán dijo a Radio y Diario Universidad de Chile que la oposición no traba el trabajo del ejecutivo. A su vez señaló que mientras se espera por las iniciativas del actual gobierno, se trabajan en muchos proyectos del anterior, pues acá lo importante es trabajar por la nación. “Nosotros en ningún caso estamos obstruyendo ni obstaculizando nada. Creo que acá el bien mayor es trabajar por la comunidad y por el país, por lo tanto, pienso que el objetivo y las políticas públicas siempre deben estar orientadas en esa dirección. Creo que como oposición nuestra voluntad y trabajo está en esa línea y en ese objetivo, y creo que en eso no nos perdemos”. El jefe de bancada del PPD, Ricardo Celis, dijo que el problema nace porque desde el ejecutivo, no han mandado suficientes proyectos de ley, y los pocos que han mandado, no benefician a la gente (…) de los pocos proyectos que han sido ingresados por el gobierno, muchos no benefician a la sociedad”. “En el gobierno del Presidente Piñera se han enviado pocos proyectos de ley, y los temas de estas iniciativas no son del interés de la ciudadanía. Es cosa de ver las últimas sesiones donde estábamos tratando proyectos para declarar en el calendario nacional el día de o el día de aquello”. Por su parte, Tucapel Jiménez, sub jefe de la bancada, cree que el ejecutivo está más preocupado de frenar proyectos del gobierno anterior que de generar iniciativas propias. “El gobierno se ha preocupado más de, a través de decretos, echar abajo leyes del gobierno de Michelle Bachelet y además ha hecho más noticia por el retiro de proyectos en el Congreso que los que ha ingresado. Lo que estamos legislando son proyectos que ya estaban en la Cámara y que le han puesto urgencia o proyectos antiguos, pero no hay ninguna propuesta nueva”. Hasta la fecha, el gobierno ha presentado 38 proyectos de ley y tiene vigentes 45 urgencias legislativas. Hace algunos días, la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández, dijo que la primera semana de julio hará una propuesta de redistribución de proyectos para acelerar la agenda legislativa.

