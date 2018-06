1b3adb7d9e

Corte Suprema anula juicio en caso José Vergara La determinación de la justicia significa que se debe realizar un nuevo juicio oral en el caso de la desaparición del joven en Alto Hospicio el que debe ser dirigido por jueces no inhabilitados. Diario Uchile Jueves 28 de junio 2018 15:31 hrs.

La tarde de este jueves la Corte Suprema leyó el fallo en el que se resolvió anular el juicio contra Carlos Valencia Castro, Ángelo Muñoz Roque, Manuel Carvajal Fabres y Abraham Caro Pérez, los cuatro carabineros involucrados en la desaparición forzada de José Vergara Espinoza, detenido en su domicilio el 13 de septiembre del 2015. En esa oportunidad el tribunal determinó que los ex uniformados fueran condenados sólo a penas que van entre los 41 y 300 días de presidio por el delito de detención ilegal. En el juicio, tampoco se consideró la aplicación de la Ley Zamudio, dado que no se pudo comprobar que los funcionarios actuaran en función de la vulnerabilidad de Vergara, quien tenía un 77 por ciento de discapacidad acreditada por el Servicio Nacional de Discapacidad. “Estoy contento porque ojalá que ahora se haga justicia de verdad referente a mi hijo”, afirmó Juan Vergara luego de conocer la decisión. Agregó que estaba agradecido de la decisión de la Corte pues “no tenía mucha fe de cómo está hablando la justicia hoy día”. Con la resolución del máximo tribunal, se deberá llevar a cabo otro juicio oral ante una nueva triada de jueces, que no estén inhabilitados, en el Tribunal Oral en lo Penal de Iquique. “Sin duda la señal de la Corte Suprema de acoger el recurso de nulidad interpuesto por la familia de José Vergara como querellantes en esta causa es un hecho inédito y que marca un precedente. Es la primera vez en democracia que la Corte Suprema se pronuncia respecto de una desaparición forzada, anulando, en este caso, una sentencia que era una aberración”, manifestó el abogado representante de la familia, Matías Ramírez. Cabe recordar que el fallo del TOP de Iquique había establecido que este caso no constituía “una vulneración a los derechos humanos, que no existía la desaparición forzada y que incluso no habían antecedentes respecto de esta desaparición. Una sentencia que era un escándalo y que determinó la liberación de los cuatro carabineros acusados”, detalló el abogado querellante. “Anular este juicio no solo confirma que esta es una violación a los DDHH y que la desaparición de José Vergara es responsabilidad de los cuatro carabineros acusados, sino que ordena en este caso realizar un juicio teniendo presente estos antecedentes” agregó el jurista. Otro de los puntos relevados por Ramírez es la instalación de un nuevo tribunal. El abogado señaló que esperan que “los nuevos jueces que conozcan esta causa tengan una visión y un respeto irrestricto a los derechos humanos”. Finalmente, el representante de la familia Vergara manifestó la necesidad de imponer sanciones contra los jueces que vieron el juicio que a la postre fue anulado. “Es indispensable también que se revisen sanciones a los jueces involucrados en este caso quienes derechamente desconocen los tratados internacionales ratificados por Chile y que en definitiva garantizan derechos básicos”.

