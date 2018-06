1b3adb7d9e

05df843b3e

Política Octavio González: “En el FA no tememos a las diferencias” En conversación con Radioanálisis el Presidente del Partido Humanista (PH) analizó los alcances del debate surgido entre Revolución Democrática y el Movimiento Autonomista por el comportamiento de Alfonso Mohor frente a una denuncia de acoso laboral. A su vez, González conversó sobre la instalación del PH en el Congreso. play pause Entrevista Octavio González Descargar Diario Uchile Jueves 28 de junio 2018 15:28 hrs. Compartir

El presidente del Partido Humanista (PH), Octavio González, en entrevista con Radioanálisis, abordó las diferencias surgidas en el Frente Amplio a raíz de una denuncia contra Alfonso Mohor, quien fue suspendido durante tres meses de la presidencia de la FeCh. Esta medida fue adoptada a principios de junio cuando una integrante de Revolución Democrática acusó al dirigente de encubrir un caso de acoso laboral ocurrido entre 2016 y 2017 en el Centro de Estudiantes de Ingeniería. Frente a ello, González manifestó que esta “crisis” no es tal, ya que más bien corresponde a un “plan comunicacional de la derecha”. “Hoy ellos ven al Frente Amplio como un conglomerado que avanza con mucha fuerza. Los resultados de noviembre no fueron casualidad”, dijo. Al mismo tiempo, el líder del PH señaló que el Frente Amplio es un referente “diverso”, por lo que las diferencias deben ser analizadas para continuar avanzando respecto del proyecto político que ostentan: “Lo que pasó con Revolución Democrática y el Movimiento Autonomista me parece válido. En el Frente Amplio no le tememos a las diferencias. Lo peligroso es que esta diferencia se maneje entre cuatro paredes y que termine explotando a la vuelta de la esquina en proyectos constitucionales o reformas”. “A lo que debemos tenerle miedo es a jugar el juego de la derecha. Este juego de fragmentación que proponen. Esta posibilidad de dividirnos frente a, por ejemplo, la agenda valórica”, añadió. Respecto de las críticas al liderazgo del Frente Amplio, González aseguró que hay que tener “cuidado” con estas apreciaciones. Sobre este punto, recordó cómo la Nueva Mayoría estancó su agenda política producto de las discrepancias entre uno y otro equipo: “En la Nueva Mayoría no se puedo avanzar en ningún tipo de agenda real en beneficio de la gente. Terminamos entrampados con un montón de proyectos de ley que nunca tuvieron resultados”. “Por el contrario, nosotros en el Frente Amplio avanzamos en conjunto. No aisladamente y eso no necesita un liderazgo. La a reflexión tiene que ser de muchos y muchas . La candidatura de Beatriz Sánchez fue construida desde ahí. Entonces, no nos perdemos. Ojo con la definición de liderazgo”, agregó.



También, el militante humanista emplazó a la oposición, señalando que “hoy no pueden desatenderse temas históricos” como el debate sobre la necesidad de una nueva Constitución, la reforma al sistema previsional y la desigualdad en Chile. Ante ello, sostuvo que “el Frente Amplio no puede ser tan vanidoso como para pensar que con 21 parlamentarios puede avanzar para sacara adelante cambios importantes para Chile”.



Mientras, respecto de la instalación del PH en el Congreso afirmó: “No ha sido fácil llegar y sentarse en el Parlamento con los equipos de trabajo, pero creo que lo hemos hecho bien”.



El presidente del Partido Humanista (PH), Octavio González, en entrevista con Radioanálisis, abordó las diferencias surgidas en el Frente Amplio a raíz de una denuncia contra Alfonso Mohor, quien fue suspendido durante tres meses de la presidencia de la FeCh. Esta medida fue adoptada a principios de junio cuando una integrante de Revolución Democrática acusó al dirigente de encubrir un caso de acoso laboral ocurrido entre 2016 y 2017 en el Centro de Estudiantes de Ingeniería. Frente a ello, González manifestó que esta “crisis” no es tal, ya que más bien corresponde a un “plan comunicacional de la derecha”. “Hoy ellos ven al Frente Amplio como un conglomerado que avanza con mucha fuerza. Los resultados de noviembre no fueron casualidad”, dijo. Al mismo tiempo, el líder del PH señaló que el Frente Amplio es un referente “diverso”, por lo que las diferencias deben ser analizadas para continuar avanzando respecto del proyecto político que ostentan: “Lo que pasó con Revolución Democrática y el Movimiento Autonomista me parece válido. En el Frente Amplio no le tememos a las diferencias. Lo peligroso es que esta diferencia se maneje entre cuatro paredes y que termine explotando a la vuelta de la esquina en proyectos constitucionales o reformas”. “A lo que debemos tenerle miedo es a jugar el juego de la derecha. Este juego de fragmentación que proponen. Esta posibilidad de dividirnos frente a, por ejemplo, la agenda valórica”, añadió. Respecto de las críticas al liderazgo del Frente Amplio, González aseguró que hay que tener “cuidado” con estas apreciaciones. Sobre este punto, recordó cómo la Nueva Mayoría estancó su agenda política producto de las discrepancias entre uno y otro equipo: “En la Nueva Mayoría no se puedo avanzar en ningún tipo de agenda real en beneficio de la gente. Terminamos entrampados con un montón de proyectos de ley que nunca tuvieron resultados”. “Por el contrario, nosotros en el Frente Amplio avanzamos en conjunto. No aisladamente y eso no necesita un liderazgo. La a reflexión tiene que ser de muchos y muchas . La candidatura de Beatriz Sánchez fue construida desde ahí. Entonces, no nos perdemos. Ojo con la definición de liderazgo”, agregó.



También, el militante humanista emplazó a la oposición, señalando que “hoy no pueden desatenderse temas históricos” como el debate sobre la necesidad de una nueva Constitución, la reforma al sistema previsional y la desigualdad en Chile. Ante ello, sostuvo que “el Frente Amplio no puede ser tan vanidoso como para pensar que con 21 parlamentarios puede avanzar para sacara adelante cambios importantes para Chile”.



Mientras, respecto de la instalación del PH en el Congreso afirmó: “No ha sido fácil llegar y sentarse en el Parlamento con los equipos de trabajo, pero creo que lo hemos hecho bien”.