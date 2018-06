d820def362

Visita de Piñera a La Araucanía: Entre emplazamiento y anuncios El mandatario llamó "a trabajar" a quienes hablan de sequía legislativa, haciendo alusión a los lentos avances de la Ley Antiterrorista. A su vez, presentó el grupo de Fuerza Especial para combatir los actos "terroristas". Sofía Navarro M. Jueves 28 de junio 2018 20:33 hrs.

En una nueva gira por Chile que inició en La Araucanía, el presidente Sebastián Piñera se refirió a la situación que vive esta región sureña. En sus palabras, el mandatario expresó que esta zona “ha sido víctima, a lo largo de su historia, de muchos males, a veces abusos del Estado, malas políticas públicas, promesas incumplidas, mucha injusticia social y, especialmente, en los últimos tiempo, violencia y terrorismo. Y eso ha terminado por transformar a esta región inmensamente rica en la región más pobre de nuestro país”. Sobre el escenario de La Araucanía, el mandatario aprovechó su intervención en la XVI versión del Encuentro Empresarial para referirse a la ley Antiterrorista. “Una de las primeras cosas que hicimos en marzo fue presentar un proyecto para modernizar, fortalecer y hacer más eficaz la ley Antiterrorista, porque la que tenemos hoy no está funcionando como debiera”, a ello agregó que “desgraciadamente, ese proyecto de ley no ha logrado avanzar en el Congreso y, por lo tanto, a quienes hablan de sequía legislativa yo les digo, primero, pónganse a trabajar en los muchos proyectos que ya hemos enviado y que por distintas razones no logran cruzar la dificultad de ponerse en tabla, en las comisiones y salas de nuestro Congreso”. Sobre el llamado “a trabajar” por parte del mandatario, la diputada del PPD y representante de la zona, Andrea Parra contestó al mandatario afirmando que “el Presidente Piñera equivoca el camino al insistir que la solución del problema de la Araucanía pasa por la aprobación exprés de leyes tan complejas y sensibles como es la ley Antiterrorista. El Parlamento tiene la obligación moral de legislar pero con responsabilidad y seriedad”, afirmó la representante de la Región de la Araucanía”. La Diputada Parra enfatizó que “el Parlamento no es el buzón del Ejecutivo. Estamos en democracia, los tiempos en que un mandatario decida el qué, el cómo y cuándo, ya pasaron”. Grupo Fuerza Especial Otro de los puntos que marcó la visita del presidente al sur del país fue la presentación de un Grupo Fuerzas Especiales equipo especializado e integrado por 80 Carabineros capacitados con nuevas técnicas para combatir lo que, desde el Gobierno, catalogan de terrorismo en La Araucanía. Estos equipos especializados fueron capacitados en Colombia con nuevas técnicas y aprendizajes en la especialización sobre el combate a la delincuencia. “Estamos dotando a Carabineros de Chile de la mejor tecnología, de las mejores herramientas, de los mejores instrumentos”, aseguró el Presidente en un acto en la Escuela de Formación Grupo Temuco de Carabineros”. “Esta Fuerza Especial de Trabajo de Carabineros permitirá prevenir y controlar con más eficacia los actos terroristas y también tener una respuesta más rápida y oportuna, cuando se produzcan atentados”, continúo el mandatario. El grupo está integrado por 80 Carabineros, distribuidos en 4 unidades de 20 efectivos cada una, ubicadas en las provincias de Arauco, Cautín, Malleco y en la comuna de Alto Biobío. Además, contará con mayores tecnologías como dispositivos aéreos no tripulados.

