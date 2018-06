9975c3fd33

Deportes Abreu y su llegada a Magallanes: "Quiero jugar y ser un aporte" El veterano delantero uruguayo firmó por el "Manojito de claveles" transformándose en el club número 27 de su dilatada carrera. Claudio Medrano Viernes 29 de junio 2018 10:12 hrs.

Magallanes oficializó a su primer refuerzo para la segunda rueda del Campeonato Loto 2018. Se trata de Washington Sebastián Abreu, delantero uruguayo proveniente de Audax Italiano, quien continuará su periplo en Chile y prolongará su récord tras sellar su vínculo con el vigésimo séptimo club de su vasta carrera. “Estoy con las expectativas bien en alto. Con los objetivos altos. La idea no es que el equipo me saque goleador, sino que juegue de una manera en la cual yo pueda aportar dentro del funcionamiento, y que lleguemos a lo que todos esperamos que es volver a Primera División”, fueron las primeras palabras del ariete charrúa en su presentación oficial ante los medios de comunicación. El ex San Lorenzo, además, confesó que sus aspiraciones con el cuadro de Óscar Correa –quien lo dirigió en su etapa con la tricota de Deportes Puerto Montt- son “aportar a los jóvenes con la experiencia que uno tiene”. Por último, Abreu reveló una de las razones que lo llevaron a firmar con el elenco albiceleste. “Una de las cosas que me ayudó a decidirme es tener un entrenador que te conoce, alguien con quien no vas a pasar la situación de que no sepa cómo explotarte, ya que él lo vivió, me conoce, y sabe que el equipo no debe adaptarse a mi funcionamiento. Me ahorro esa etapa de transición con el entrenador”.

