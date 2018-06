8955a70c12

Rector Vivaldi y voceras de Asamblea de Mujeres firman acuerdo
Diario Uchile Viernes 29 de junio 2018 17:15 hrs.

Luego de más de una semana de reuniones y mesas de trabajo conjunto, el viernes 29 de junio autoridades de la Universidad de Chile, encabezadas por el rector Ennio Vivaldi y las representantes de la Asamblea de Mujeres firmaron un Acta de Acuerdo, que contiene las respuestas al petitorio unificado entregado el 18 de junio. Con la firma de este documento la Universidad de Chile reafirma su compromiso en la erradicación de la violencia de género y con la igualdad de género en todos sus estamentos. Gracias a este acuerdo y al acercamiento realizado durante las jornadas de trabajo con las representantes de las diferentes facultades y unidades académicas, la totalidad de las carreras de la Universidad de Chile, exceptuando Derecho, volverán a clases la próxima semana. El rector Ennio Vivaldi destacó que los puntos contenidos en el documento permitirán “tener una institucionalidad más completa, más reactiva y más propositiva en estos temas, con especial atención en prevenir la violencia de género, pero también en puntos como la apertura de nuevos jardines infantiles en la universidad, el cuidado de madres y padres estudiantes, y una serie de otros temas que la universidad acoge para continuar con este trabajo”. Además hizo un llamado a “valorar lo mucho que aquí se ha ganado. Cuando miremos hacia atrás en algunos años más y sea otra sociedad donde haya una cultura distinta en la forma como la sociedad considera lo que son los derechos, los aportes que se esperan de varones y mujeres miraremos quizás este día como un hito en generar nuevos valores en la sociedad chilena.” La vocera de la Asambla de Mujeres de la Universidad de Chile y representante de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Nicole Martínez, aseguró que “el hito de hoy demuestra una señal política importante desde la Universidad de Chile”, agregando que “lo que hoy estamos construyendo debe transformarse en emplazamientos políticos de esta institución, para que las leyes avancen para las disidencias y los derechos de las mujeres.” En esa misma línea la presidenta de la Federación de Asociaciones de Funcionarios de la Universidad de Chile (FENAFUCH), Myriam Barahona expresó la importancia del trabajo en conjunto durante el proceso de negociación, agradeciendo a las estudiantes “porque posicionaron públicamente nuestros temas como trabajadores y trabajadoras. Creemos que dentro de la negociación hubo mucha apertura para avanzar. Rectoría lo hizo, y debemos reconocerlo. hoy la comunidad fue la que ganó, el pueblo, y la Universidad de Chile.” Algunos de los puntos más relevantes del acuerdo suscrito durante esta jornada ya se estaban trabajando y desarrollando en la Universidad de Chile, por lo que tras las jornadas de trabajo se acordó fortalecer los organismos ya existentes y las respuestas institucionales ante la violencia y la desigualdad de género, además de entregar mayor financiamiento para el desarrollo de políticas para asegurar el cumplimiento de estos compromisos y generar una mayor participación de todos los estamentos, entre otros aspectos. Situación de la Facultad de Derecho La firma de este acuerdo pone fin a las movilizaciones a nivel de la Universidad de Chile, y prácticamente todas las carreras retomarán sus actividades académicas durante la próxima semana, sin embargo, la Facultad de Derecho decidió continuar las medidas de presión debido a sus demandas internas. El rector Ennio Vivaldi hizo un llamado al diálogo, a la cohesión y a generar acuerdos al interior de esta Facultad, expresando que la toma de las dependencias obstaculiza llegar a acuerdos y poner término al conflicto. “Mi deber no es tomar una atribución que no me corresponde y que podría conspirar con lo que es mi primera responsabilidad, que es que esa Facultad se reencuentre en los distintos niveles en los que podría haber discrepancias, pero por sobre todo que haya un diálogo entre la autoridad y el estudiantado. En Derecho hay un petitorio interno y en la Rectoría siempre tenemos que velar por la integridad de la comunidad, para que la Facultad cohesionada, coherente e íntegramente sea capaz de dialogar y resolver el problema”, finalizó el rector Vivaldi. Avances de la Universidad de Chile previos a las movilizaciones – La Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género, dependiente de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, pasa a ser la Dirección de Igualdad de Género. Este nuevo organismo depende de Rectoría y tiene el objetivo de impulsar políticas universitarias antidiscriminatorias y que garanticen la igualdad de derechos y de oportunidades entre hombres y mujeres – Implementación de la Política para Prevenir el Acoso Sexual en la Universidad de Chile – Capacitación de fiscales para abordar casos de acoso sexual o laboral – Tipificación del acoso sexual en la Ley 21.094 sobre Universidades del Estado. Esta ley, entre otros aspectos, contempla a toda la comunidad universitaria y equipara derechos de denunciantes y denunciados – Construcción de cuatro jardines infantiles para madres y padres universitarios en diferentes campus de la Universidad – Creación de la Política de Corresponsabilidad Social en la Conciliación de las Responsabilidades Familiares y Actividades Universitarias, que entre otras medidas incluye pre y post natal para madres y padres universitarios – Aprobación del uso del nombre social para personas trans pertenecientes a todos los estamentos universitarios – Anuncio de medidas y compromiso de la Rectoría para terminar con las brechas salariales de género al interior de toda la universidad Acuerdos presentes en el Acta de Acuerdo – Fortalecimiento de la Dirección de Igualdad de Género – Creación de Unidad Central Autónoma con rol de Fiscalía para los casos de acoso y abuso sexual, violencia de género o discriminación. Este organismo estará a cargo de expertos en materias jurídicas, laborales y de género – Compromiso de la Universidad a tomar las medidas para el cumplimiento de los plazos que exige el Protocolo de Actuación ante Denuncias sobre acoso sexual, acoso laboral y discriminación arbitraria. Esto será abordado por la nueva Fiscalía – Dirección de Igualdad de Género reforzará atención, defensa y acompañamiento de denunciantes y víctimas – Creación de una Unidad especializada en salud mental y violencia sexual en el Servicio Médico y Dental de la Universidad de Chile para fortalecer la atención y acompañamiento de las víctimas – Creación de mesas de trabajo permanentes radicadas en la Comisión Triestamental de Seguimiento de la Política de Corresponsabilidad Social – Creación de un Código de Comportamiento que buscará desterrar todas las prácticas de violencia al interior de la comunidad – Creación de Consejo Asesor triestamental para la Dirección de Igualdad de Género – La Universidad manifiesta su voluntad para avanzar en la incorporación de la Educación No Sexista del Modelo Educativo que orienta a todas las carreras y programas. – Creación de un Observatorio que recopile información estadística y que realice seguimiento a los casos de acoso y abuso sexual, violencia de género y discriminación – Realización de una encuesta bianual para impulsar medidas que garanticen un clima libre de acoso y maltrato – Mejoramiento del Protocolo de Actuación ante Denuncias sobre acoso sexual, acoso laboral y discriminación arbitraria – Se realizarán las gestiones para la creación de un jardín infantil para el campus Andrés Bello y para acelerar los procesos de los cuatro que ya se encuentran en construcción – Creación de un plan de financiamiento para las políticas de igualdad de género *El detalle de los acuerdos suscritos durante esta jornada se encuentran en el Acta de Acuerdo firmada este viernes

