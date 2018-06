c35cb7e452

Director Nicolás López es acusado de abusos sexuales y acoso laboral Mientras, el realizador anunció que evaluará acciones legales frente a las denuncias. Diario Uchile Sábado 30 de junio 2018 12:16 hrs.

La revista Sábado publicó un reportaje donde el director nacional, Nicolás López, fue acusado de abusos sexuales y acoso laboral. En este sentido, el realizador fue denunciado por ocho mujeres, entre las que se encuentran Lucy Cominetti, Josefina Montané y María Vidaurre. No obstante, frente a las denuncias, López declaró a través de redes sociales: “Defiendo el derecho de denunciar cualquier tipo de abuso. Pero no entiendo lo que está pasando ni el quiebre de relaciones de confianza y cariño de años (…).“Si a veces he sido desubicado, pido perdón. Pero no soy un acosador ni un abusador”. A su vez, la abogada el cineasta, Paula Vial, aseguró que se evaluarán acciones legales para defender “la honra” del realizador. “En relación con las imputaciones publicadas hoy en la Revista Sábado, a nombre de Nicolás López quiero señalar que evaluaremos las acciones legales que resulten pertinentes para defender su honra”, afirmó. “En la publicación de esta jornada hay declaraciones falsas y otras descontextualizadas. Tenemos la convicción de que Nicolás no es un abusador y que así quedará demostrado con nuestras acciones”, añadió.

