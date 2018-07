9e904300b8

Cultura Directora Parque Cultural de Valparaíso: "El déficit no se ha terminado" Los trabajadores del Parque Cultural de Valparaíso (PCdV) depusieron el paro que desde principios de junio mantenía suspendida las actividades en el lugar. No obstante, para la directora ejecutiva del centro, Nélida Pozo, el conflicto aún no se resuelve. Abril Becerra Miércoles 4 de julio 2018 19:41 hrs.

A principios de junio, los trabajadores del Parque Cultural de Valparaíso (PCdV) iniciaron un paro indefinido producto de la grave crisis económica que afectaba al lugar. Entonces, los funcionarios denunciaron que los recursos del centro habían sido malgastados y que, incluso, el espacio había perdido el carácter comunitario que le había dado vida. Para resolver esta situación, debió intervenir el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Esto se tradujo en un adelanto del presupuesto contemplado para el segundo semestre del Parque, medida que se concretó el 20 de junio. “De la mano de la Contraloría logramos modificar el convenio que permite adelantar los recursos, de manera de dar una respuesta de corto plazo al conflicto”, dijo entonces el subsecretario de las Culturas y las Artes Juan Carlos Silva. No obstante, para Nélida Pozo, directora ejecutiva del centro cultural, esta situación no deja de ser preocupante, sobretodo, porque este anticipo significa que, si no se toman las medidas necesarias, el lugar volverá a pasar por un déficit económico. Recientemente fueron pagadas las remuneraciones de mayo y junio de los trabajadores. ¿Hay mayor estabilidad en el Parque ahora que se cancelaron los sueldos? Ya se pagaron los sueldos que estaban adeudados de mayo-junio. Hoy- este miércoles- se depuso el paro. Por ello se suscribieron distintos acuerdos entre los trabajadores y el directorio. Por lo tanto, ya comenzó el normal funcionamiento del Parque. ¿Cuáles fueron los puntos que se negociaron? Existe un acuerdo de trece puntos que tienen que ver con buscar la sustentabilidad económica del Parque, porque esta situación no puede volver a pasar. Esto implica buscar los modos más estables de financiamiento para el Parque. Por su puesto también tiene que ver con instaurar sistemas de control de gestión que permitan tener información más precisa. También hablamos de resguardo laboral y de la estabilidad de los trabajadores. Es decir, hemos dicho que los trabajadores no serán despedidos por este conflicto laboral, sin embargo, lo que sí se ha dicho es que si hay trabajadores involucrados en la crisis, por supuesto que se van a tomar las medidas judiciales y civiles que corresponden. Otro punto tiene que ver con que los trabajadores tengan un representante en el directorio con derecho a voz. También se acordó profundizar las investigaciones que se están haciendo. Considerando que se adelantó el presupuesto del Parque, ¿qué medidas concretas se tomarán para evitar una segunda crisis? Tenemos que presentar un plan de gestión de recursos que debe estar listo a fines de julio, porque claro, sigue habiendo un déficit. El déficit no se ha terminado. ¿Qué hay de Christian Valdés, ex jefe del departamento de Administración y Finanzas? Para algunos, él es una pieza clave dentro de la crisis. Nosotros hicimos una denuncia a Fiscalía para definir las responsabilidades penales. Todavía están recabando antecedentes. O sea, yo sólo presenté la denuncia. Estoy esperando que me llamen a declarar. ¿Cómo evalúa el papel del Ministerio de las Culturas frente a la situación? Hubo una demora de varios meses. No fue rápido. ¿Qué sucederá con la programación del Parque? ¿Cuándo podrían abrir las puertas? Recién volvimos a trabajar. Me estoy reuniendo con los equipos, porque tenemos una programación que hay que reprogramar. Hay compañías que han tenido que hacer sus presentaciones en otros espacios, pero tenemos que revisar todas las actividades del Parque. Ese va a ser un trabajo en conjunto. Ya tenemos a todos los trabajadores en sus lugares de trabajo. Estamos viendo cómo abrimos, porque todavía hay una parte del edificio que está en toma. Ese aspecto tenemos que conversarlo con la asamblea de socios.

