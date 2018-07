1fca10b2e9

Educación Nacional Estudiantes de posgrado de la U. Arcis acusan problemas para su reubicación Mientras el edificio que albergaba a la universidad ya está siendo demolido, los alumnos de magíster y doctorado siguen sin tener certeza de qué pasará con sus estudios, pues desde el Ministerio de Educación les indicaron que no tienen facultades para hacerse cargo de estos niveles académicos. Diario Uchile Miércoles 4 de julio 2018 19:50 hrs.

En medio del cierre de la Universidad Arcis y de los convenios de movilidad para que los estudiantes puedan terminar sus carreras en otros planteles, cerca de 420 alumnos de posgrado reclaman no ser considerados dentro de las propuestas, sino que por el contrario, no se han ofrecido soluciones para ellos, pues no se les considera como estudiantes. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la presidenta de la Federación de Estudiantes Latinoamericanos de Posgrado (FELAP)ARCIS, Natalia Jara, abordó la situación y aseguró que si han llegado a esta instancia, es por la negligencia de quienes participaron en la administración de esta casa de estudios. Además, acusó que el Estado también tuvo responsabilidad, ya que no cumplió con su deber de fiscalizar el correcto funcionamiento de la entidad, y además “el administrador provisional que llegó a la universidad el año 2016 es un agente del Estado, y lo que tenía que hacer era ver las posibilidades para salvar la universidad y lo que hizo, por el contrario, fue acelerar la crisis”. Según la dirigente, el administrador se comportó como un operador político, y “el problema se escondió bajo la alfombra”, pues con el despido de funcionarios y académicos, más la negación de matrículas, la crisis no se pudo sobrellevar. Natalia Jara también señaló que la situación es más critica que nunca, pues el edificio que albergaba a la institución ya comenzó a ser demolido, aun cuando los estudiantes de pregrado no tienen clara su reubicación, y los de posgrado no han asegurado la validación de sus estudios. La estudiante comentó que desde el Ministerio de Educación se les indicó que no tienen facultad para actuar frente a la situación de los estudiantes de posgrado, por lo que se desconoce su calidad de estudiantes y se vela por la continuidad solo de quienes cursaban pregrado. “Hemos cancelado nuestros aranceles como corresponde, hemos cursado las asignaturas, hemos estado atentos a lo que pasa con la universidad, pero, sin embargo, ahora cuando necesitamos del Estado, que es el encargado de velar por la educación en Chile, nos damos cuenta que nos están dando derechamente la espalda”, afirmó. La estudiante indicó que se reunieron con el Jefe de División de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, quien les señaló que la única opción es agregar al convenio con otra universidad un anexo para dar espacio a los cursos de posgrado, pero para concretarlo se debe postular a fondos concursables que cubran el gasto que significaría aceptar a los 425 estudiantes de magíster y doctorado. Respecto a la reubicación en la Universidad Católica del Maule, Jara comentó que este plantel no tiene ni una visión ni misión compatible con el proyecto de la Universidad Arcis, por lo que está lejos de responder al ideal y necesidad de los estudiantes y, además, por ahora solo se ha considerado en ello a los alumnos de pregrado.

