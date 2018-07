9e904300b8

2275bbb421

Cultura Justicia social y activismo queer: Artista colombiano presenta sus formas de libertad El Centro Cultural Matucana 100, en conjunto con el Museo de Arte Moderno de Medellín, presenta una retrospectiva del colombiano Carlos Motta. La muestra se exhibirá en la Galería de Artes Visuales de M100, desde este miércoles. Diario Uchile Miércoles 4 de julio 2018 11:03 hrs. Compartir

Formas de libertad es una exposición multiformato que llega al Centro Cultural Matucana 100, luego de ser expuesta en el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM). La muestra tiene carácter antológico y representa gran parte de la carrera del destacado artista visual colombiano, Carlos Motta (Bogotá, 1978). El trabajo de Motta, se involucra con historias de la cultura y del activismo queer, e intenta, desde ahí, demostrar que las políticas de sexo y género representan una oportunidad para articular posiciones contra la injusticia social. Su trabajo, es inspirado por la historia política, desde dónde funde narrativas alternativas, que reconocen comunidades e identidades ignoradas. De esta manera, Formas de libertad se desarrolla a lo largo de dos líneas principales: una, en la que indaga en sucesos político/sociales que han tenido lugar en Colombia y Latinoamérica, y otra, en la que da voz a protagonistas de grupos (sexuales) minoritarios, dando cuenta de problemas derivados de la heteronorma dominante. La serie Pesca milagrosa lleva el nombre que se le ha dado a las extorsiones realizadas en las carreteras colombianas por parte de la guerrilla . El artista recoge 495 rostros de personas desaparecidas durante los ’90, que distorsiona digitalmente, con el fin de hacer un llamado sobre las víctimas sin identidad. Asimismo, desde 2005 registra las denuncias anónimas de quienes encontraron en el grafiti un modo para expresar las desigualdades y el abuso del poder de líderes políticos latinoamericanos. La buena vida, por su parte, reúne 360 entrevistas sobre procesos de democratización y políticas intervencionistas estadounidenses, realizadas a transeúntes en distintos países de América Latina. Motta también reflexiona sobre los líderes políticos asesinados y sus discursos de paz a través de la obra Seis actos (video,2011). El otro foco que caracteriza el trabajo de Motta, busca exponer las distintas formas de ser de las comunidades denominadas queer. Su obra tiene que ver con las minorías sexuales, la defensa del reconocimiento de sus identidades y el reclamo de políticas incluyentes. Autorretratos sin título, Trilogía nefanda, Talentos de Género, Formas de libertad, Hacia una historiografía homoerótica, Mundo Invertido, Breve Historia y Nosotros que nos sentimos diferentes son algunas de las piezas en las que el artista se adentra en la política, desde el arte, a través de una revisión historiográfica y antropológica. Formas de Libertad brinda la posibilidad de establecer relaciones conceptuales, formales y de contexto, entre obras de distintos momentos y de técnicas diferentes. El trabajo de Motta ha sido expuesto en espacios como el Tate Modern de Londres; el Museo Guggenheim de Nueva York y el Museo de Arte Moderno (MoMA) PS1 de Nueva York. En 2017 Motta obtuvo el Premio Vilcek a la Promesa Creativa, de la Fundación Vilcek y en 2014 ganó el Future Generation Art Prize del Pinchuk Art Centre. Su trabajo ha sido reseñado recientemente en The New York Times y ha dado charlas y presentaciones en el MoMA, en Artists Space, en New Museum, en Frieze de New York y en el Museo Jumex de México. En 2014, dio una conferencia magistral durante el simposio Activismo Visual del Museo de Arte Moderno de San Francisco (SFMoMA).

Formas de libertad es una exposición multiformato que llega al Centro Cultural Matucana 100, luego de ser expuesta en el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM). La muestra tiene carácter antológico y representa gran parte de la carrera del destacado artista visual colombiano, Carlos Motta (Bogotá, 1978). El trabajo de Motta, se involucra con historias de la cultura y del activismo queer, e intenta, desde ahí, demostrar que las políticas de sexo y género representan una oportunidad para articular posiciones contra la injusticia social. Su trabajo, es inspirado por la historia política, desde dónde funde narrativas alternativas, que reconocen comunidades e identidades ignoradas. De esta manera, Formas de libertad se desarrolla a lo largo de dos líneas principales: una, en la que indaga en sucesos político/sociales que han tenido lugar en Colombia y Latinoamérica, y otra, en la que da voz a protagonistas de grupos (sexuales) minoritarios, dando cuenta de problemas derivados de la heteronorma dominante. La serie Pesca milagrosa lleva el nombre que se le ha dado a las extorsiones realizadas en las carreteras colombianas por parte de la guerrilla . El artista recoge 495 rostros de personas desaparecidas durante los ’90, que distorsiona digitalmente, con el fin de hacer un llamado sobre las víctimas sin identidad. Asimismo, desde 2005 registra las denuncias anónimas de quienes encontraron en el grafiti un modo para expresar las desigualdades y el abuso del poder de líderes políticos latinoamericanos. La buena vida, por su parte, reúne 360 entrevistas sobre procesos de democratización y políticas intervencionistas estadounidenses, realizadas a transeúntes en distintos países de América Latina. Motta también reflexiona sobre los líderes políticos asesinados y sus discursos de paz a través de la obra Seis actos (video,2011). El otro foco que caracteriza el trabajo de Motta, busca exponer las distintas formas de ser de las comunidades denominadas queer. Su obra tiene que ver con las minorías sexuales, la defensa del reconocimiento de sus identidades y el reclamo de políticas incluyentes. Autorretratos sin título, Trilogía nefanda, Talentos de Género, Formas de libertad, Hacia una historiografía homoerótica, Mundo Invertido, Breve Historia y Nosotros que nos sentimos diferentes son algunas de las piezas en las que el artista se adentra en la política, desde el arte, a través de una revisión historiográfica y antropológica. Formas de Libertad brinda la posibilidad de establecer relaciones conceptuales, formales y de contexto, entre obras de distintos momentos y de técnicas diferentes. El trabajo de Motta ha sido expuesto en espacios como el Tate Modern de Londres; el Museo Guggenheim de Nueva York y el Museo de Arte Moderno (MoMA) PS1 de Nueva York. En 2017 Motta obtuvo el Premio Vilcek a la Promesa Creativa, de la Fundación Vilcek y en 2014 ganó el Future Generation Art Prize del Pinchuk Art Centre. Su trabajo ha sido reseñado recientemente en The New York Times y ha dado charlas y presentaciones en el MoMA, en Artists Space, en New Museum, en Frieze de New York y en el Museo Jumex de México. En 2014, dio una conferencia magistral durante el simposio Activismo Visual del Museo de Arte Moderno de San Francisco (SFMoMA).