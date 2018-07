874eb5f193

AFP Habitat Gonzalo Reutter Cartas al Director | Jueves 5 de julio 2018 9:28 hrs.

Señor Director: En una entrevista publicada el domingo por El Mercurio, le preguntaron al nuevo presidente de AFP Habitat sobre una iniciativa para perfeccionar el mecanismo de licitación de afiliados. El respondió: “A mí me cuesta mucho entender la licitación…”. Lo extraño es que es muy simple, y casi todos lo entienden con una pequeña explicación. Aquí lo explicaré en simple. Cuando alguien comienza su vida laboral, no tiene ahorros. Por lo tanto, una diferencia de rentabilidad no tiene un impacto hasta que el trabajador acumula al menos $10.000.000. Por otro lado, no existe evidencia de que pagar más comisión se relacione con una mayor rentabilidad (de hecho, se observa lo contrario). Pero la comisión tiene un gran impacto en el mismo periodo porque se calcula como un porcentaje del sueldo. Durante el primer año, un trabajador pagará más en comisión de lo que obtendrá en rentabilidad. Eso es un hecho. Nuestra autoridad lo tiene claro y, de forma muy astuta, creó la licitación, que asigna a los nuevos trabajadores a la AFP de menor costo. De esta forma, minimizó el impacto y promovió la entrada de nuevos actores. Desde el año 2010, cuando se licitó por primera vez, existen alternativas que cobran un tercio y la mitad que el promedio de las AFP de mayor costo, entre las que se encuentra Habitat. Es una política pública muy bien pensada y que ya demostró sus resultados; difícil no entender. “Es difícil que un hombre entienda algo cuando su salario depende de que no lo entienda”. – Upton Sinclair En la misma entrevista, el presidente de Habitat llama a las autoridades a tener coraje y decir verdades incómodas al proponer una reforma al sistema de pensiones. Verdades incómodas no faltan, y una de ellas es la siguiente: existe presión de quienes ven afectados sus intereses por la licitación, entre ellos, AFP Habitat. Le pido a nuestro gobierno que demuestre su coraje y no ceda. Atentamente.

