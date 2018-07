55dd38276c

Nacional Marcela Sabat busca apresurar actualización del Registro de Pedófilos Luego de que no se cumpliera el plazo establecido por la Corte Suprema para mejorar el registro, la diputada RN se reunió nuevamente con el Presidente de esta, Heraldo Brito, para acordar una nueva fecha y mejorar la situación actual. Andrea Bustos C. Jueves 5 de julio 2018 18:57 hrs.

El pasado 14 de mayo se anunció que la actualización se realizaría en un plazo de 20 días, sin embargo, no se concretó, por lo que Marcela Sabat se volvió a reunir con el presidente de la Corte Suprema para así poder fijar una nueva fecha, frente a una desactualización que mantiene fuera del registro a 132 condenados por delitos contra niños y niñas. Según informó la parlamentaria, en la cita se le manifestó a Brito “la preocupación de mantener con urgencia este mecanismo al día, él nos manifiesta de que hoy día existen problemas con el Registro Civil y que dentro de 15 días, probablemente, iban a tener certezas de estas modificaciones necesarias y urgentes”. Además, Sabat aseguró que se mantendrá atenta a la información, pues con el desfase que ha presentado el registro, los niños quedan propensos a estar cerca de los condenados sin tener como saberlo. En la misma línea, Patricia Muñoz, defensora de la infancia, comentó en Radio Universo el informe de la Superintendencia de Educación que detectó que 71 personas inhabilitadas para trabajar con menores estaban contratadas en colegios. Según la abogada, la situación ratifica la ineficiencia de este registro y que su no uso expone a más niños a ser agredidos, por lo que afirmó que el Poder Judicial y el Registro Civil deben mejorar el envío de información, pues si ellos no hacen bien su trabajo, los padres y colegios no tendrán como prevenir el contacto de niños y niñas con pedófilos.

