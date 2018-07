d425de03d5

1bc3741d25

Cultura Camerata vocal de la U. de Chile recorre historia musical inglesa Del Renacimiento al Siglo XX es parte del título del programa que presentará obras religiosas y profanas de los compositores más relevantes de la música coral de Inglaterra. Diario Uchile Domingo 8 de julio 2018 11:25 hrs. Me Gusta Compartir

La Camerata Vocal de la Universidad de Chile culminará el ciclo de esta temporada con un concierto que mostrará una panorámica de varios siglos de música inglesa. El conjunto integrado por 16 cantantes profesionales y dirigido por el maestro Juan Pablo Villarroel, se presentará el jueves 12 de julio a las 19:40 horas en el Teatro Universidad de Chile. El concierto “Música Inglesa: Del Renacimiento al Siglo XX” será una excelente oportunidad para apreciar diversos estilos musicales que cuentan la historia de ese país. “Abarcamos la mayoría de los periodos: un poco de Barroco, otro poco de Romanticismo y también música del Siglo XX”, comenta Villarroel y adelanta que “será una muestra con obras tanto profanas como religiosas”. El concierto comenzará con Ave verum corpus (Salve, oh cuerpo verdadero), un himno latino de origen medieval en una versión de William Byrd, uno de los compositores más famosos durante el reinado de Isabel I, quien heredó el deber de traspasar a Inglaterra de la fe católica a la protestante. El concierto continúa con Clear or cloudy (Claro o nublado) y Humor say what makst thou here (Humor, di qué haces aquí), dos canciones profanas de uno de los compositores más reconocidos de Inglaterra, el también isabelino, John Dowland. Luego vuelve lo sacro con composiciones del principal músico de la Catedral de Canterbury y de la Capilla Real de Enrique VIII, Thomas Tallis, de quien la Camerata Vocal interpretará O sacrum convivium (Oh sagrado banquete) y When shall my sorrowful sighing slake (Cuándo se apagará mi doloroso suspiro). A continuación, se interpretará If music be the food of love (Si la música fuera el alimento del amor), del compositor más emblemático del Barroco inglés, Henry Purcell. Seguirá Lux Aeterna (Luz Eterna), obra de uno de los nombres más programados actualmente, Edward Elgar, escritor de música sinfónica y lírica quien, además, destacó por registrar en gramófono buena parte de sus composiciones a principios del siglo XX. Finalmente, será el turno del madrigal escrito para ocho voces, Lay a garland (Ponga una guirnalda), de Robert Pearsall, para terminar el concierto con uno de los compositores ingleses más relevantes del siglo XX, Benjamin Britten, y su Himno a Santa Cecilia, patrona de la música. Coordenadas: Las entradas pueden ser adquiridas en la boletería del Teatro Universidad de Chile o por el sistema Dale Ticket, con un valor general de 6 mil pesos e importantes descuentos para estudiantes y adultos mayores, entre otros.

La Camerata Vocal de la Universidad de Chile culminará el ciclo de esta temporada con un concierto que mostrará una panorámica de varios siglos de música inglesa. El conjunto integrado por 16 cantantes profesionales y dirigido por el maestro Juan Pablo Villarroel, se presentará el jueves 12 de julio a las 19:40 horas en el Teatro Universidad de Chile. El concierto “Música Inglesa: Del Renacimiento al Siglo XX” será una excelente oportunidad para apreciar diversos estilos musicales que cuentan la historia de ese país. “Abarcamos la mayoría de los periodos: un poco de Barroco, otro poco de Romanticismo y también música del Siglo XX”, comenta Villarroel y adelanta que “será una muestra con obras tanto profanas como religiosas”. El concierto comenzará con Ave verum corpus (Salve, oh cuerpo verdadero), un himno latino de origen medieval en una versión de William Byrd, uno de los compositores más famosos durante el reinado de Isabel I, quien heredó el deber de traspasar a Inglaterra de la fe católica a la protestante. El concierto continúa con Clear or cloudy (Claro o nublado) y Humor say what makst thou here (Humor, di qué haces aquí), dos canciones profanas de uno de los compositores más reconocidos de Inglaterra, el también isabelino, John Dowland. Luego vuelve lo sacro con composiciones del principal músico de la Catedral de Canterbury y de la Capilla Real de Enrique VIII, Thomas Tallis, de quien la Camerata Vocal interpretará O sacrum convivium (Oh sagrado banquete) y When shall my sorrowful sighing slake (Cuándo se apagará mi doloroso suspiro). A continuación, se interpretará If music be the food of love (Si la música fuera el alimento del amor), del compositor más emblemático del Barroco inglés, Henry Purcell. Seguirá Lux Aeterna (Luz Eterna), obra de uno de los nombres más programados actualmente, Edward Elgar, escritor de música sinfónica y lírica quien, además, destacó por registrar en gramófono buena parte de sus composiciones a principios del siglo XX. Finalmente, será el turno del madrigal escrito para ocho voces, Lay a garland (Ponga una guirnalda), de Robert Pearsall, para terminar el concierto con uno de los compositores ingleses más relevantes del siglo XX, Benjamin Britten, y su Himno a Santa Cecilia, patrona de la música. Coordenadas: Las entradas pueden ser adquiridas en la boletería del Teatro Universidad de Chile o por el sistema Dale Ticket, con un valor general de 6 mil pesos e importantes descuentos para estudiantes y adultos mayores, entre otros.