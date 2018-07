2fe7c2e705

Agradecimiento 10 Ana Valdés Cartas al Director | Lunes 9 de julio 2018 12:56 hrs.

Estimado Juan Pablo: Sin duda serán muchos los correos que ha recibido y dudé en escribir otro más y aburrirlo, pero como deja su correo, no pude resistir la tentación de comunicarme con usted por este medio. Pertenezco a su generación y he vivido todos los momentos históricos que nos han cercenado las esperanzas de construir un mundo mas solidario desde el encuentro de los seres con los mejores valores de la humanidad. Reemplazados por el individualismo y la competitividad, ya no queda espacio para nosotros y las nuevas generaciones pugnan por llegar a los mínimos espacios de poder que creen que ostentamos los viejos, que tenemos la pretensión de pensar un mundo mejor. Le deseo el mejor futuro construido día a día, por fin con minutos y horas para el amor, la calidez, la empatía, la ternura y la comprensión de la familia. También traerá las diferencias que enriquecen el quehacer humano y que serán el condimento que permitirá disfrutar mejor todo lo bueno de la vida. He dedicado mi vida al servicio publico, en el área de la salud mental en los sectores mas pobres de Santiago y algunas regiones. He logrado construir nuevas redes que permiten una mejor atención a los más pobres, a los que no pueden pagar por su salud ni por su bienestar, aquellos que antes idealizábamos y ahora amamos con su dramática pobreza humana, cercenada por la droga y el egoísmo. Estoy pronta a seguir sus pasos, con el incentivo que nos empuja a la miseria de las jubilaciones del nuevo sistema de pensiones, tal vez para apurar nuestra partida a un mundo mejor, esperamos que sin AFP ni capitalismo. Espero que Dios nos acompañe en este proceso y nos reciba al fin con brazos olorosos de amor y de pan amasado en el Hogar Celestial. Allí conversaremos. Con cariño.

