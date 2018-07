Agradecimiento 18

Señor Director:

Me permito dar las gracias por su trabajo por el cual recibimos información veraz, libre de compromiso extraños, recibimos su versión de los hechos, los cuales pudimos estar de acuerdo o en desacuerdo en algunos pequeños aspectos, pero encontrar hoy día personas honestas y consecuentes, es muy difícil, prácticamente no existen, en algunos años atrás era lo normal, pero con el tiempo han ido cambiando, otros han pasado a otra vida.

Me preocupa muchísimo que la Radio y Diario de Universidad de Chile cambie y sea como todas las otras radios y diarios al servicio del señor dinero, no importando para nada lo que pueda pensar los periodistas y trabajadores de esos organismos creados para desinformar.

Gracias por haber estado junto a usted, casi todos los días, y pensar de igual forma, somos extraños en los ambientes que compartimos con otros, colegas, compañeros de trabajo, alumnos, en los cuales lo más relevante es la mariconada, falta de compañerismo, si puedo desplazar al otro para subir un peldaño, no importa como y con que medios.

Podría mencionar todos los temas del mundo entero, los cuales deben cambiar, lo más próximo, no me cabe ninguna duda, seria vivir en la convicción de las primeras sociedades cristianas, en la cual los obispos se reunían con sus hermanos en lugares no tan agradables, en donde el trabajo de los encargados de ella era preocuparse primero de las viudas, huérfanos y todo los hermanos que convivían en comunidad.

Gracias por ser usted,

Sinceramente, le saluda muy fraternalmente