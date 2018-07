DT de la “Roja” del Básquet: “Estar entre los 12 mejores de América es importante”

La Roja del Básquet pasó la página. Las derrotas frente a Colombia y Venezuela se cuentan, ahora, como materia de aprendizaje. Con el objetivo de acceder a la segunda fase de los Clasificatorios al Mundial logrado, cuerpo técnico y jugadores se preparan para una nueva fase de la competición en la que enfrentarán a las representaciones de Canadá, Islas Vírgenes y República Dominicana, respectivamente.

La presencia de los dirigidos por Claudio Jorquera en el hexagonal final permitirá a Chile tener competencia internacional durante un semestre más. Este hecho, según palabras del seleccionador nacional, beneficiará a un equipo que promedia 23 años de edad, según la última convocatoria. Esto, gracias a la juventud de Felipe Haase, Sebastián Herrera, Nicolás Carvacho o Manuel Suárez, entre otros valores.

“La clasificación nos dará mucho. Al país le da, por lo menos, dos años más de competencia con todo lo que eso significa. Entendiendo que tenemos una selección que promedia 23 años de edad, tenemos jugadores como (Felipe) Haase o Seba (Herrera) que son categoría U-21 y, actualmente, son titulares en el equipo. Esos dos años más de competencia les ayudará mucho en su desarrollo. Estamos contentos por la clasificación. Fue el objetivo planteado a inicios del Clasificatorio y, hoy, es una realidad”, valoró el entrenador.

Esa nueva instancia de aprendizaje para Chile inicia el 13 septiembre, cuando visite a República Dominicana. Seguidamente, recibirá el 16 septiembre a Canadá. Luego, el 30 de noviembre y 2 de diciembre será anfitrión ante Islas Vírgenes y Canadá, respectivamente. Su participación en la segunda finalizará el 21 y 24 de febrero, cuando visite Canadá e Islas Vírgenes, respectivamente.

En ese sentido, Jorquera indicó que la preparación para lo que sigue inicia desde ya. “Estar entre los mejores doce (12) equipos de América significa mucho. Debemos aprovechar eso. El básquet nacional crecerá mucho a partir de nuestra participación. Por eso, la preparación será clave. Queremos dejar en lo más alto el nombre de Chile. Las derrotas ante Colombia y Venezuela son cosa del pasado. Ahora, trabajaremos en base a lo que significa República Dominicana, Islas Vírgenes y Canadá”.

El seleccionador nacional, también, dedicó unas palabras a Valdivia, ciudad que recibió los juegos de la última ventana clasificatoria: “Primero, debemos agradecer las gestiones que realizó la ciudad para traernos hasta acá. El cariño y el afecto que nos demostraron fue muy importante. Agradecer, también, al público que asistió al Coliseo para alentar y apoyar a los jugadores. Fue bonito sentir su energía en los entrenamientos y juegos”.

Erick Carrasco: “Vengo para aportar”

Erick Carrasco es una de las voces autorizadas dentro de la roja cestera. Con 35 años de edad, su rol de capitán le brinda una jerarquía especial respecto al joven grupo que se desarrolla en el contexto de la selección.

“Estar acá es lo máximo. Poder representar al país significa mucho, su camiseta. En esta ocasión, me sentí bien. Como grupo hemos valorado estar en la selección. En este período, por ejemplo, no hubo renuncia. Me siento orgulloso de estar acá, en mi casa. Lamentablemente, no se pudo colocar la guinda a la torta (ganar a Venezuela y Colombia). Queríamos ganar, es lo que planificamos. Pero, no se pudo. Fue muy duro no lograrlo”, explicó Carrasco.

“Esta es mi última oportunidad de lograr algo con la selección. Me siento con energía de aportar. Acá me siento más joven. Quiero seguir acumulando experiencia, aunque sé que yo no podré disfrutar todo lo lindo que se viene para la selección nacional. Siempre estaré a disposición de la selección y representar a mi país. Quiero bailar con la bonita alguna vez”, agregó.

Compartir con los nuevos valores que crecen en la selección fue otro aspecto que analizó el base de la selección nacional.

“Jugar con compañeros como Pipo (Haase) o Franco (Morales) hace más fácil el trabajo. Todos sabemos que en la selección el trabajo es diferente al rol que realizamos en nuestros clubes. Yo vengo para aportar en todo lo que sea necesario fuera o dentro de la cancha”, finalizó.