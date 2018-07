Agradecimiento 27

Muchas veces con pasión y otras con procesos reiterativos como rutina sin pasión, sino como golpeteo de un martillo en nuestras mente y cabezas.Aún así nuestra sociedad no cambia ya que los pilares que formo la dictadura están intactos y, al contrario, como un roble que se alimenta de lo mas esencial del mundo, agua y aire, como si fuera su manera de sobre vivir a toda costa.

Como un Quijote ha sido una conciencia que nos gusta y nos molesta.

Espero que las próxima generación que le reemplace se multiplique no por una persona, sino por una sociedad que tenga valores y no luchen por el ego establecido individualista, como causas justas, no por una ley que ampare a alguien, sino dignidad misma de la persona que quiere ejercer superioridad sobre el otro desposeído , porque es un ser humano.

Estos es lo que necesitamos educar al prójimo, para que el prójimo cuide a la sociedad.