Señor Director:

Muchas gracias por tu apoyo para dar espacio a mis colaboraciones. ¿Lo podré seguir haciendo? ¿Con quién me entenderé? Gracias por ser un referente valiente a favor del Chile profundo, no el superficial que nos distrae la existencia. Difícil será no escuchar su comentario, irónico y punzante, siempre veraz y al hueso.