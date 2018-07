ddb97365b6

Nacional Alumnas de Derecho de la Universidad de Chile entregan facultad tras toma feminista Tras 74 días de movilización, las estudiantes decidieron bajar la medida de presión, por lo que durante esta tarde entregaron el edificio de la Facultad de Derecho para retomar las actividades académicas y de investigación. Andrea Bustos C. Martes 10 de julio 2018 19:36 hrs.

Luego de haber logrado -según indicaron desde la movilización- tensionar a las autoridades, académicos y académicas en torno al emblemático caso del profesor Carlos Carmona, y posicionar la educación pública no sexista en el debate nacional, las estudiantes decidieron terminar con la toma feminista. Dentro de los acuerdos logrados entre las estudiantes y las autoridades de la Facultad, están la revisión de mallas curriculares, avances en la triestamentalidad, mejoras en las condiciones laborales y construcción de una educación no sexista. Sin embargo, las estudiantes no lograron concretar al 100 por ciento una de sus principales demandas, la renuncia del profesor Carlos Carmona. Si bien el docente no realizará clases en pregrado en 2018 ni 2019, y de asignarse actividades para él solo serán de extensión o postgrado, no se concretó su salida. Por esto, 105 académicas de la Universidad de Chile firmaron una carta en la que solicitan la destitución del profesor. La doctora Cecilia Sepúlveda, docente de la Facultad de Medicina y vocera de la Red de Académicas Amanda Labarca, aseguró que “lo ético debe tener siempre un valor equivalente o superior a la ley, y con más razón al valor de la ley insuficiente”, a lo que agregó que por esta razón “es incompatible la permanencia del profesor como académico de la Facultad de Derecho, pues no representa los valores éticos necesarios de un docente titular”. Por su parte, las alumnas de la facultad valoraron el apoyo de las profesoras y, además, se mostraron muy conformes con los logros que obtuvieron de su movilización. En la entrega de la carta estuvo presente Sofía Brito, alumna de la Facultad que acusó a Carlos Carmona por acosos sexual, quien se manifestó muy conforme con el apoyo que le están dando las docentes. “Nuestra lucha continúa porque lo que esperamos es una sanción más ética, ya que las leyes no respondieron, no teníamos una regulación suficiente cuando ocurrieron los hechos y, por eso, esperamos que más profesores y profesoras puedan pronunciarse sobre este tema, quizás no como autoridades, pero si como personas y como parte de esta comunidad académica”, afirmó la estudiante. Además, señaló que ahora que lograron levantar la bandera de la educación no sexista, es importante velar para que los profesores no repliquen estos actos. La petición de renuncia del ex ministro del Tribunal Constitucional ya había sido analizada por el Consejo de la Facultad de Derecho, donde se desestimó la iniciativa. Según indicó a La Tercera Juan Pablo Mañalich, abogado de la Universidad de Chile y miembro del Consejo, no es a esta entidad a quien le correspondía pronunciarse al respecto, sino que debía ser a través del sumario, el que determinó tres meses de suspensión. Además, el abogado comentó que, en su opinión, las renuncias son un tema personal y no le corresponde al Consejo extralimitarse en sus facultades. A esto agregó que espera que se siga conversando el tema del acoso sexual y la agenda de género, pero sin condiciones de fuerza como lo es la toma. Con el fin de la movilización, los estudiantes de la Facultad de Derecho retomarán sus clases y recalendarizarán sus actividades.

