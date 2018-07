003c5ea1a1

Longueira exige a Gómez “hacerse cargo” del juicio oral en su contra El ex ministro emplazó directamente al fiscal Pablo Gómez por su viaje fuera del país. "Es fácil acusar sin fundamento y luego fugarse de sus obligaciones” expresó en una carta dada a conocer en la jornada de este martes. Claudia Carvajal G. Martes 10 de julio 2018 11:30 hrs. Compartir

Luego que ayer el fiscal Pablo Gómez presentara la acusación en contra de 16 imputados en el marco del caso SQM, entre los que se cuentan el senador Jorge Pizarro y el senador y ex ministro Pablo Longueira. Hace algunas horas, el propio Longueira emplazó al fiscalizador a hacerse cargo de la investigación que inició y mantener su participación en el juicio oral hasta el final. En el documento difundido por redes sociales, el ex timonel UDI expresó que desde que se inició la investigación ha sufrido una persecución por parte del Ministerio Público y afirmó que el resultado del juicio oral será la declaración de su inocencia en los delitos imputados. “Fui víctima, además, de destempladas declaraciones y filtraciones ilegales que intentaron desacreditar una vida dedicada al servicio público. En el marco del juicio oral demostraré, con toda mi fuerza, que jamás he cometido delito alguno –menos aún el de cohecho- porque todos quienes conocen mi trayectoria pública, hayan sido partidarios o detractores, saben que siempre me auto impuse normas éticas muy superiores a las legales. He procurado en mi vida ser una persona correcta y honorable. Me pregunto ¿qué harán mis feroces perseguidores cuando se acredite mi inocencia?, ¿de qué manera repararán todo el daño que me han ocasionado a mí y a mi familia?”, señala Pablo Longueira en su misiva. En ella también manifiesta que la Fiscalía le habría ofrecido una salida alternativa al juicio oral mediante un acuerdo con la defensa. “El mismo fiscal que hoy me acusa, sin que posteriormente haya cambiado ningún hecho, ofreció durante meses a mi defensa una salida alternativa que eliminaba el delito de cohecho. Sí, aunque parezca increíble y sea difícil de creer, ello fue así. Ha llegado el momento en que todo Chile sepa cómo actúan algunos fiscales. A los días de negarnos a aceptar una salida alternativa, en una evidente actitud de revancha, encono e intimidación, el fiscal allanó personalmente mi casa particular de madrugada, mientras aún dormíamos, para llevarse dos computadores que ofrecimos entregar voluntariamente y que, una vez incautados, estuvieron meses sin revisar”. El ex senador ataca directamente la decisión del fiscal Gómez de radicarse fuera de Chile una vez que termine su periodo como persecutor, lo que debería suceder antes que se lleva a cabo el juicio oral contra Longueira y los otros acusados. . ” Lo emplazo a que se haga responsable y que asuma personalmente el resultado del proceso que acreditará mi inocencia, y no se vaya antes del país. Es fácil acusar sin fundamento y luego fugarse de sus obligaciones. Ha llegado el momento de que todos los ciudadanos tengamos igualdad de trato frente a los fiscales”. El ingeniero y ex ministro de Economía señaló al final de su carta que confía en el Poder Judicial y que en el transcurso del juicio oral, su defensa probará su inocencia. “Ha terminado la etapa de persecución y llega la hora de la justicia”, puntualizó Longueira.

