Agradecimiento 65

Señor Director:

Gracias Don Juan-Pablo .

Ya lo estoy hechando de menos. No me convencen aquellos que nos quieren hacer creer que como individuos somos reemplazables. ¿Será eso parte de la ideología reinante ? Es más que sospechoso que nos quieran hacer creer que nuestra pasada por esta tierra no es única .

Usted es parte de aquellos pocos personajes de mi país que me dieron fuerza cuando faltaba . Lo recordaré como uno de aquellos seres indispensables .

Desde Un Luxemburgo lejano y distante pero muy cerca de Ud y todo lo que usted representa para mi generación- con un profundo respeto y agradecido lo saluda atentamente