Agradecimiento 77 Hernán Labbé Grünberg Cartas al Director | Miércoles 11 de julio 2018 18:48 hrs.

Señor Director: Mi nombre es Hernán. Usted no me conoce, pero yo a usted, obviamente, si. Le escribo este correo con motivo de su carta de despedida de la Radio Universidad de Chile. Hace 7 años vivo en Holanda, estudiando y trabajando en investigación gracias al apoyo del gobierno Chileno y el Holandés. Vivir fuera es siempre una experiencia intensa, y en ese contexto sus comentarios políticos y el trabajo de toda la RUCH fue invaluable para mantenerme conectado con el país, tanto intelectual como emocionalmente. En un momento donde el periodismo de calidad, crítico, independiente, era algo casi inexistente en Chile, su trabajo iluminó cual farol a aquellos que queríamos saber más de nuestra nación, pero no queríamos más jugar el juego de los de siempre, interpretando el mundo de acuerdo a principios que no compartimos. Usted nos ofreció a muchos una muy necesaria perspectiva que, al menos a mi, me hizo conectar profundamente con los problemas y desafíos de país. En efecto, su compromiso con la justicia, a pesar de tener todo un sistema social en contra, es lo que me

ha motivado a mantenerme siempre conectado con Chile, esperando poder algún día contribuir a hacer de nuestro país un mejor lugar para vivir, como usted también lo ha hecho. Sin más, quiero agradecerle por todo el trabajo que ha hecho. Se nota que la radio funciona sobre una maquina muy bien aceitada, pero que sin embargo, debe, seguramente, costar mucho esfuerzo humano mantenerla. Después de la tremenda trayectoria que usted ha tenido, que además se haya hecho cargo de tamaño proyecto es loable. Por todo el trabajo que puso en la radio, en la editorial, en la Sala Máster, y en general en su trabajo periodístico, le quiero dar las gracias y expresarle mi más profunda gratitud. Le deseo mucho éxito en sus proyectos futuros. Estoy seguro que seguirá dándonos muestras de su excelencia como periodista y pensador de la sociedad. Asimismo, le deseo éxito en sus pasatiempos de agricultura y música. Yo mismo comparto con usted el gusto por la música, por lo que espero con ansias ver o escuchar que saldrá de su aventura con la música. Aprovecho además de agradecer la firma que facilitó usted para dos de sus libros que mi hermana compró para mi cumpleaños hace un tiempo. Su biografía y uno de sus compendios de artículos. Ambos libros llevan su firma y su saludo, y le agradezco que se haya dado el tiempo de poner su saludo en esos libros. Un saludo afectuoso.

ha motivado a mantenerme siempre conectado con Chile, esperando poder algún día contribuir a hacer de nuestro país un mejor lugar para vivir, como usted también lo ha hecho. Sin más, quiero agradecerle por todo el trabajo que ha hecho. Se nota que la radio funciona sobre una maquina muy bien aceitada, pero que sin embargo, debe, seguramente, costar mucho esfuerzo humano mantenerla. Después de la tremenda trayectoria que usted ha tenido, que además se haya hecho cargo de tamaño proyecto es loable. Por todo el trabajo que puso en la radio, en la editorial, en la Sala Máster, y en general en su trabajo periodístico, le quiero dar las gracias y expresarle mi más profunda gratitud. Le deseo mucho éxito en sus proyectos futuros. Estoy seguro que seguirá dándonos muestras de su excelencia como periodista y pensador de la sociedad. Asimismo, le deseo éxito en sus pasatiempos de agricultura y música. Yo mismo comparto con usted el gusto por la música, por lo que espero con ansias ver o escuchar que saldrá de su aventura con la música. Aprovecho además de agradecer la firma que facilitó usted para dos de sus libros que mi hermana compró para mi cumpleaños hace un tiempo. Su biografía y uno de sus compendios de artículos. Ambos libros llevan su firma y su saludo, y le agradezco que se haya dado el tiempo de poner su saludo en esos libros. Un saludo afectuoso.