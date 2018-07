Agradecimiento 71

Señor Director:

Soy un viejo profesor en cuya historia de vida su presencia ha sido constante y que ha dado gran claridad a los periodos históricos que ha pasado nuestro país en los últimos 40 años.

Recordar cuando en los años ’80, “castigado” por mi militancia en la AGECH fui trasladado al Instituto Nacional (me advirtieron que su rector era el único en Chile que había participado junto a generales y coroneles en cursos de Seguridad Nacional). Allí debí cumplir tareas como paradocente (inspector de patio…) y fue la Revista Análisis, sus editoriales, los artículos que denunciaban las agresiones, robos y sinrazón las que mantuvieron viva mi inquietud social y política.

Posteriormente, en los años 2000 su presencia como director de la Radio de la Universidad de Chile, sus comentarios diarios me permitieron no ser complaciente con la política de mi país en periodo de transición… que aun no termina.

Actualmente estoy en un proceso semejante al suyo, estoy por iniciar mis trámites de Jubilación, pero me propongo mantenerme por un tiempo como docente formador de profesores en la universidad Alberto Hurtado, donde trabajo desde los años ’90.

El objetivo de este mensaje es manifestarle mi admiración por su coherencia (hoy muy dificil de encontrar) y mi personal agradecimiento por su apoyo (sin Ud. saberlo) en momentos claves de mi vida.