Agradecimiento 73

Señor Director:Suerte en vuestra nueva actividad,Extrañare vuestros agudos y sabios comentarios,Es de los pocos que recuerda nuestra historia reciente, otros prefieren olvidarPor favor, no deje de escribir, no puede desechar su largo y duro aprendizajeEl país necesita que no olvidemos la historia, para evitar su repetición.Nuevamente mucha suerte y cuero duro, muchos querrán cobrarse revanchas.Un abrazo,