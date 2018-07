Agradecimiento 63

Señor Director:

Desde Temuco un gran saludo para usted. Tengo sentimientos encontrados por su partida (la magia de la radio y sintonía política e ideológica), sigo casi dos décadas a radio.uchile.cl , y sus editoriales. Me puse en contacto con usted hace unos tres años atrás para hacer un enlace desde radio comunitaria de Galvarino con el noticiero de radio.uchile, que no logramos materializar, no concretamos la compra de equipos, si conseguimos los permisos en subtel.