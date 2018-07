c696a67291

Medio Ambiente Nacional Científicos proponen aprovechar CO2 para producir combustible El hallazgo, publicado en la última edición de la revista Applied Catalysis B: Environmental, permitiría aprovechar el CO2 emitido a la atmósfera para producir metano y así ser utilizado como gas natural sintético. El potencial descontaminante que tendría el desarrollo de un dispositivo basado en esta información es enorme, afirman los investigadores, entre quienes destacan dos académicos de la Universidad de Chile. Diario Uchile Miércoles 11 de julio 2018 14:40 hrs.

El Calentamiento Global y la contaminación atmosférica, podrían tener literalmente un respiro. Así lo piensan un grupo de investigadores internacionales, que estudian un método de aprovechamiento del CO2 para producir un combustible gaseoso de origen “no fósil”. En la investigación participaron dos investigadores FCFM de la U. De Chile y del Núcleo Milenio Multimat. “Nuestro trabajo busca aprovechar el CO2 emitido hacia la atmósfera y con él producir metano, que puede ser reutilizado como gas natural sintético. Nuestros datos nos confirman, con este método podemos producir 5 veces más combustible que antes”, así lo afirma el Doctor Francisco Gracia, académico del Departamento de Ingeniería Química, Biotecnología y Materiales de la FCFM de la Universidad de Chile. El desarrollo científico tomó cerca un año y para lograrlo se utilizaron sistemas de reacción del Laboratorio de Catálisis y Energía, y equipos de caracterización de materiales de la FCFM, tales como un Espectroscopio de fotoelectrones emitidos por rayos X (XPS) y un Microscopio Electrónica de Transmisión de Alta Resolución (HR-TEM). El siguiente paso “Nuestra aspiración es consolidar esta información en el desarrollo de un sistema catalítico que nos permita desarrollar un dispositivo compacto, similar a los convertidores catalíticos de vehículos a gasolina, que pudiera instalarse en chimeneas de calderas o centrales termoeléctricas para disminuir las emisiones de CO2, aprovechándolo como materia prima energética”, concluye el Doctor Gracia, quien es además Subdirector del Núcleo Milenio Multimat y el encargado de busca alternativas de uso de CO2 en la FCFM de la U. de Chile. En la investigación participó un grupo interdisciplinario de investigadores entre los que se cuenta: Manuel Romero-Sáez (Grupo Calidad, Metrología y Producción, Instituto Tecnológico Metropolitano, Medellín, Colombia); Ana Belén Dongil, Doctora del Instituto de Catálisis y Petróleo Química (España); Noelia Benito, Doctora en Física, mención Materiales Avanzados y Nanotecnología del Departamento de Física, Universidad de Concepción; Néstor Escalona, Dr. en Química de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Rodrigo Espinoza y Francisco Gracia, ambos del Departamento de Ingeniería Química, Biotecnología y Materiales FCFM de la Universidad de Chile. El descubrimiento titulado “CO2 methanation over nickel-ZrO2 catalyst supported on carbon nanotubes: A comparison between two impregnation strategies” apareció en la última edición de la revista científica Applied Catalysis B: Environmental, para más información revisa la siguiente dirección web

