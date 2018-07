c696a67291

Educación Federación de estudiantes U. Iberoamericana exige soluciones al Estado 35 días en paro lleva el establecimiento universitario para exigir que se solucione la situación académica. La gran crisis económica del plantel ha llevado al anuncio de su cierre definitivo, pero existe incertidumbre sobre el futuro de sus estudiantes que reclaman un completo abandono por parte de las autoridades de educación. Diana Porras Miércoles 11 de julio 2018 17:15 hrs. Compartir

La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Iberoamericana, Paz Gajardo, hizo un llamado a los parlamentarios a que “una vez por todas se pongan la camiseta por la educación en Chile”. En entrevista con el programa Semáforo de nuestra emisora, la dirigente cuestionó que “ad portas de 2020 se sigan cerrando universidades en Chile. Sigan jugando con los sueños de 2 mil 500 estudiantes al igual que con el cierre de Arcis y la Universidad del Mar”. Luego de asistir a algunas comisiones en el Congreso, Paz Gajardo lamentó que “el Estado no se hace cargo de la educación”. Recordó que la crisis económica se inició en 2017. “Esto empieza a ir en aumento durante el primer semestre que estuvimos en paro. El segundo semestre terminamos con muy pocos profesores, aunque hay que destacar que la calidad académica de la Universidad Iberoamericana siempre ha sido buena, nuestros profesores siempre siguieron trabajando en la universidad, pero empieza a ocurrir este desgaste emocional y físico. A la fecha estamos con una toma que ya lleva 35 días”. La representante de los estudiantes de la Universidad Iberoamericana comentó que son ellos los que “han golpeado puertas”. Afirmó que “existía voluntad del gobierno para tomar una buena decisión, pero se perdió tiempo en negociaciones”. “Las manifestaciones públicas como las barricadas que se han organizado o las intervenciones urbanas colgando monos en los distintos puentes de Santiago, se dan porque hemos sido invisibilizados ante la problemática del país. Si no se hacen barricadas o no hay peleas con carabineros, entonces no sales a la luz pública y eso no debería ser. Nosotros debimos ser la primera prioridad de le educación este año, para poder terminar nuestro año académico como corresponde”. Con el cambio de la ley, actualmente se exigen 4 años de acreditación para la reubicación, lo que dificulta aún más la situación de los estudiantes de la Universidad Iberoamericana. La estudiante aseguró que no quieren un traspaso a universidades privadas porque no cuentan con las garantías de su continuidad. “ Nosotros mismo tenemos compañeros de la Universidad del Mar y de La Araucana”, relató Paz Gajardo. A pesar del origen de la universidad, la vicepresidenta de la Federación, Stephanie Barrera, criticó la gestión de ciertos personeros porque sellaron el fin de la institución. ” También la universidad era una opción válida y cómoda para las personas que trabajamos y estudiamos porque el arancel es mucho más bajo que otras universidades privadas y también porque la misión y la visión de la universidad, de quien la fundó, la señora Filomena Narváez, tenía relación con ayudar a quienes eran más vulnerables”. Las dirigentes se refirieron a las conversaciones que se han desarrollado con la Universidad de Santiago de Chile (USACH) para una serie de tutorías y así, velar por la continuidad académica. Sin embargo concluyeron que los resultados se conocerán luego que se confirme el nuevo Rector de esa casa de estudios.

