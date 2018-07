c696a67291

Fracasa moción de censura contra mesa directiva de la Cámara Baja Chile Vamos había propuesto la medida contra la directiva de la Cámara Alta presidida por Maya Fernández, e integrada por los vicepresidentes Jaime Mulet (FRVS) y Mario Venegas (DC). Los diputados oficialistas alegaron no haber sido consultados por el envío de la carta de reproche al Presidente Piñera. Claudio Medrano Miércoles 11 de julio 2018 19:33 hrs.

Por 77 votos contra 67, la sala de la Cámara de Diputados rechazó la moción de censura presentada por parlamentarios de Chile Vamos en contra de la mesa directiva de la corporación, luego de la carta enviada por su presidenta Maya Fernández a Sebastián Piñera reprochándole sus declaraciones en contra de la labor de los congresistas. Recordemos que la molestia de Chile Vamos se produjo luego que se conociera el envío de esta nota de protesta al presidente Sebastián Piñera, por haber pedido que los parlamentarios se pongan a trabajar y dejen de obstruir la agenda legislativa del Gobierno. A juicio del jefe de bancada de la UDI, Javier Macaya, la moción de censura se justifica toda vez que la mesa directiva no consultó a los diputados la realización de la nota de protesta. “Nosotros, sin duda, y lo digo abiertamente le hubiésemos dicho que no estábamos de acuerdo con la misiva enviada por la mesa de la cámara de diputados en nombre de toda la Corporación pero para oponerse, o incluso para aceptar a uno se le tiene que preguntar. ¿Qué costaba someter esta decisión a un acuerdo de la cámara o de los comités parlamentarios? Que quede en acta que nosotros no fuimos consultados, no se acordó ni fuimos advertidos de esta carta”. Finalizada la votación, la presidenta de la Cámara de Diputados, la socialista Maya Fernández, valoró el respaldo que recibió la mesa directiva por parte de los congresistas. “Nosotros, como mesa, hicimos nuestro trabajo de defender la institucionalidad, el trabajo de las parlamentarias y parlamentarios de todos los sectores, el trabajo que se hace día a día en el Congreso y por tanto ese es nuestro deber, no lo hicimos por fortalecernos, sino porque tenemos un deber con esta institución y si no defendemos el rol de quienes hacen su trabajo acá, habríamos incumplido” De esta forma la diputada negó las intenciones de visibilidad política. Por su parte el jefe de bancada de la DC, Matías Walker acusó que esta moción fue presentada con la venia del presidente Sebastián Piñera. Hemos rechazado esta moción de censura que contó con la complicidad de La Moneda. Hemos señalado que la mesa de la Cámara de Diputados actuó de acuerdo al reglamento de nuestra corporación estableciendo el deber de representación ante otros órganos públicos, en este caso, el Presidente de la República que se permitió decir que el Congreso Nacional no estaba trabajando lo que fue una falta de respeto a todos los diputados y senadores El parlamentario agregó que “el oficialismo junto a La Moneda “lograron algo que nada ni nadie había logrado hasta ahora, que era unir a la oposición, así que les agradecemos por esta operación”. Con el rechazo de la moción de censura, la mesa directiva de la Cámara de Diputados no deberá ser sometida a una nueva elección, por lo que podrá cumplir con el periodo de un año que establece el reglamento de la corporación.

