Política Salud Diputados RN siguen indecisos por protocolo de aborto Mientras en el Senado, la bancada oficialista mantiene la idea de recurrir al Tribunal Constitucional, los diputados se reunieron con el Contralor Jorge Bermúdez en orden a clarificar los alcances del nuevo protocolo de aborto en tres causales y así decidir aunar fuerzas con los representantes de su sector en la Cámara Alta. Claudia Carvajal G. Jueves 12 de julio 2018 17:47 hrs.

Hasta la Contraloría General de la República acudieron parlamentarios de Renovación Nacional para solicitar que precise el dictamen en que declaró ilegal el protocolo de objeción de conciencia redactado por el ministerio de Salud y que permitía a las clínicas, con convenio del Estado, ser objetoras y continuar recibiendo recursos del Estado. Esta acción pretende que se aclare cuál es el alcance de la decisión de la Contraloría, no solo respecto de las instituciones privadas, sino que también, a otros organismos que suscriben contratos con el Fisco. Leopoldo Pérez, diputado de Renovación Nacional, detalló los alcances de la reunión con el contralor. “Lo medular de esta aclaración no apunta exclusivamente al tema del aborto, aquí hay otras prestaciones gineco-obstétricas que nos están preocupando tanto en cuanto somos representantes de la ciudadanía y no queremos una mala interpretación o una falta de especificar el alcance que pueda afectar derechos de prestaciones de salud de miles de mujeres en Chile, y generalmente la más vulnerables y que no tiene nada que ver con el tema del aborto, eso que quede bastante claro”, manifestó el parlamentario. “Como diputados de Renovación Nacional en la bancada necesitamos precisión por parte del señor Contralor en relación al dictamen que emitió para la conformación del reglamento respecto de la ley de aborto”, agregó Pérez. Por su parte la diputada del mismo partido, Camila Flores, no descartó acudir nuevamente al Tribunal Constitucional por este tema. “En lo personal estaría a favor de recurrir al tribunal constitucional,sin embargo, vamos a esperar las respuestas por parte del señor Contralor. Esto fue solo una reunión previa para explicar la presentación formal”. El legislador Andrés Longton, quien también asistió a la cita con Bermúdez, explicó que tal reunión sirvió para clarificar los alcances del dictamen sobre el protocolo de la ley de aborto en tres causales. “A los que tenemos dudas de ir al Tribunal Constitucional, esto les va a dar más o menos herramientas para que el que no quería ir, quizás ahora podría tener la intención de hacerlo precisamente por esta aclaración del dictamen o bien puede ir porque no quedó conforme con la aclaración que hará el contralor”. Longton agregó que la reunión con Jorge Bermúdez le permitirá a todo el conglomerado oficialista decidir si efectivamente cuentan con “el sustento y fundamentos necesarios para poder recurrir en definitiva al Tribunal Constitucional”. El oficio de los diputados de Renovación Nacional tiene por objeto precisar los términos de la objeción de conciencia de las instituciones privadas de salud que reciben recursos del Estado de acuerdo al nuevo reglamento redactado por el Ejecutivo.

