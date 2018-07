a1d402b4d8

Exclusivo: El video de policías infiltrados que manejaba Fiscalía en el caso Lara Se trata de un registro en el que se ve a personal de Carabineros participando en la marcha del 21 de mayo de 2016. Los funcionarios caminan muy cerca del local de Farmacias Ahumada, antes, durante y después del incendio que produjo la intoxicación del trabajador municipal, Eduardo Lara Tapia. Al cuestionado informe de inteligencia que se utilizó para lograr la condena, se suma esta secuencia de imágenes presentada en el interrogatorio a dos testigos. N. Figueroa y N. Massai Jueves 12 de julio 2018 19:01 hrs.

Una de las pruebas con la que contaba la Fiscalía Local de Valparaíso en el caso que indagaba la muerte del trabajador municipal, Eduardo Lara Tapia, era un video de un grupo de policías infiltrados durante la manifestación del 21 de mayo de 2016. En el registro de 43 minutos –al que tuvo acceso Radio y Diario Universidad de Chile– se puede observar a estos funcionarios haciendo seguimiento en los momentos del desorden ocurridos en avenida Pedro Montt, en las intersecciones de calle Manuel Rodríguez y Las Heras. Dentro de la acusación del Ministerio Público, este archivo se registró con el número de serie NUE 2905835 correspondiente al registro fílmico de “Intramarcha correspondiente al plan de Valparaíso”. Sin embargo, esta prueba fue finalmente excluida del juicio por el persecutor jefe, Cristián Andrade. El carabinero que firmó la cadena de custodia –procedimiento de control de la evidencia– fue el teniente Ramón Chavarría Riquelme, quien luego de estos hechos fue convocado por el mayor del OS-9 Raúl Mandiola para formar parte del equipo de investigación del caso. Chavarría Riquelme concurrió hasta el Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso en calidad de testigo de la parte querellante. Hubo un momento en que el fiscal Cristián Andrade le preguntó respecto de las diligencias que había desarrollado en el marco de esta investigación, y el teniente solo habló del seguimiento que le tocó hacer a Miguel Ángel Varela Veas en la región de Coquimbo en julio de 2016, con los posteriores allanamientos en sus domicilios, un mes más tarde. El funcionario policial omitió que en las imágenes de la infiltración, ese 21 de mayo de 2016, aparece varias veces en Valparaíso, próximo al sitio del suceso, incluso participando de desmanes. Además, Chavarría figura –en el documento de apertura de la acusación– como domiciliado en Exequiel Fernández 1162, Ñuñoa, Santiago. Radio Universidad de Chile concurrió hasta esa oficina, sin embargo, ninguno de los carabineros consultados dijo conocerlo. Que el fiscal Cristián Andrade no se haya servido de esta evidencia en el juicio, no significa que no fuera de utilidad. Ayudó a lo menos una vez: cuando el teniente del OS-9, Bryan Muñoz Andrade, le tomó declaraciones a los testigos de C.N.P. y P.A.G. y les exhibió este registro audiovisual. Este proceso fue altamente cuestionado. Las dos personas de las iniciales, que no llegaron al Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Valparaíso a declarar –pero que sí estaban consideradas dentro de los testigos del Ministerio Público–, junto a un tercero, presentaron una querella ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso (Rol Interno 8463-2016) contra Bryan Muñoz Andrade y Tatiana Castillo, entre otros, por la manera en que se habría desarrollado el proceso de declaración. La fecha de esta acción judicial es agosto de 2016. Revisa a continuación un extracto del video de Carabineros infiltrados ese 21 de mayo de 2016:

