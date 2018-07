414de8b041

Caso Caval: Reformalizan a Dávalos, Compagnon y a Valero Sebastián Dávalos criticó al fiscal Sergio Moya, y le instó a "que se vaya para la casa, me da vergüenza ajena", tras esta formalización que el Ministerio Público programó, para ingresar nuevos antecedentes en la arista Vial Concha. Rony Armijo Viernes 13 de julio 2018 12:13 hrs.

Sebastián Dávalos llegó al Tribunal de Rancagua, acompañado por Natalia Compagnon, para enfrentarse a esta nueva reformalización por el Caso Caval, y aprovechó para criticar duramente al fiscal Sergio Moya. “La Corte de Apelaciones ya se pronunció y dijo que no había ninguna estafa y que no había ningún delito. Esto dice una sola cosa, Arias está desesperado por algo que mostrar. No pudo demostrar nada en tres años, debería dar un paso al lado, porque es una vergüenza”, dijo el hijo de Michelle Bachelet. El empresario Gonzalo Vial Concha apuntó a Dávalos como responsable por un presunto plagio de documentos, tras recibir unos informes por unos trabajos mineros, portuarios y otros estudios que se estaban realizando por una cantidad a los mil 400 millones de pesos. El empresario analiza los informes y presenta una querella en el Ministerio Público, tras presumir que éstos habrían sido copiados desde la página de Cochilco. En la jornada también serán formalizados Mauricio Valero y Natalia Compagnon. Esta última ya fue condenada culpable por delitos tributarios en el Caso Caval.

