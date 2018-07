772ec36c22

Gobierno califica de "extraordinariamente grave" supuesto pago de Presidencia anterior de defensa por Caso Caval. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, se refirió a esta nueva arista que se abre tras la declaración que realizó Natalia Compagnon, en la que señala que no le "consta", que su primera defensa haya sido pagada con gastos reservados de la Presidencia de la República. Rony Armijo Viernes 13 de julio 2018 14:46 hrs.

Este viernes el Gobierno se pronunció sobre esta posible arista que se abre en el Caso Caval, calificándola de un “hecho extraordinariamente grave”, si se comprueba que el pago se hizo desde Presidencia en la administración de Michelle Bachelet. “Le corresponde al propio fiscal Moya, quien lleva la investigación, indagar si eso es o no efectivo, porque de resultar efectivo es una situación extraordinariamente grave que se usen recursos públicos para efectos de situaciones de carácter personal o particular”, dijo el ministro del Interior, Andrés Chadwick. El ministro Chadwick aprovechó también para criticar públicamente el actuar de Sebastián Dávalos y Natalia Compagnon, sosteniendo que han dañado a la presidenta Michelle Bachelet. “Todo el mundo se da cuenta, menos ellos, del tremendo daño que le produjeron a la presidenta Bacheletet, hasta el día de hoy uno no ve una palabra de humildad, de prudencia, solo ve arrogancia, declaraciones de soberbia. Poco menos que hay una conspiración mundial contra ellos, le echan la culpa a la Fiscalía de todos los males, y seamos sinceros, Caval es una empresa de especulación financiera, todo el mundo eso lo tiene claro y está acreditado, entonces da pena escuchar este tipo de versiones hasta el último día”. Por su parte, la ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, manifestó que “es una denuncia que debe ser investigada”, pero aclara que La Moneda no “tiene antecedentes” sobre este posible pago. Tras la Audiencia de Reformalización Sebastián Dávalos, Natalia Compagnon y Mauricio Valero fueron reformalizados por el Ministerio Público, para ingresar nuevos antecedentes en la arista Vial Concha. Una vez finalizada la audiencia, Natalia Compagnon aclaró sus dichos sobre el supuesto pago desde la Presidencia en la administración de Michelle Bachelet. “Todos los que hemos estado en este juicio, por lo menos en mi lado, hemos pagado nuestros abogados, que es lo que corresponde”, y añadió, “Cuando a ti te preguntan algo que no sabes y no has visto, uno dice que no me consta”. Por otra parte, Sebastián Dávalos aprovechó nuevamente para descargarse contra el actuar del Fiscal Moya. ” El fiscal Moya tiene que ser más responsable, si el de verdad esta seguro de lo que afirmó, tiene que mostrar pruebas, si no, son dichos tremendamente injuriosos, tremenamente calumniosos, En eso que sea responsable, si alguien no puede mostrar una prueba concreta, mejor que se vaya para su casa”. sostuvo el hijo de Michelle Bachelet. Mientras que el Fiscal Moya, frente a la mirada de Sebastián Dávalos y Natalia Compagnon en el Tribunal de Rancagua, se manifestó frente a los dichos de Dávalos. “Yo entiendo que ellos están pasando como familia una situación difícil, tuvieron que enfrentar un veredicto condenatorio esta semana, el día de hoy una reformalización en la próxima discusión de cautelares. Entiendo la situación compleja que están viviendo y los dichos que digan fuera del contexto del juicio no le doy mayor relevancia”. dijo el Fiscal Moya

