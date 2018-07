15fb4b50a3

faf4f71d09

Cultura Un canto multiplicado: cuando el mundo pidió justicia para Víctor Jara La condena a nueve ex militares por el homicidio del cantautor fue noticia redactada en varios idiomas, dando cuenta de la repercusión internacional del caso. Parte de ese fenómeno se explica por los innumerables actos y conciertos que desde 1973 se hicieron en diferentes continentes. Junto a diversos testimonios, presentamos una serie de archivos y fotografías pertenecientes a la Fundación Víctor Jara. Abril Becerra y Rodrigo Alarcón Domingo 15 de julio 2018 13:54 hrs. Compartir

Todas las imágenes de este artículo son parte del archivo de la Fundación Víctor Jara. Joan Jara en el libro Un canto inconcluso (1983): “En diciembre de 1973 se celebró en París el primer gran concierto de homenaje a Víctor. Casi de inmediato se organizó otro en Roma, en enero hubo uno en Berlín, en mayo en San Francisco, después en Essen y, a partir de ese momento, me pasé toda una década asistiendo a actos de solidaridad con aquellos chilenos que eran perseguidos por intentar liberar al país de la dictadura militar, en los cuales se me invitaba a hablar o simplemente a asistir”. “Recorrí Estados Unidos muchos veces, pasé un mes viajando por Japón; en más de una ocasión me invitaron a Nueva Zelanda, la Unión Soviética, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Italia, España y las dos Alemanias (…) Durante el primer año viajamos las tres juntas. En Londres no teníamos un verdadero hogar y, como es lógico, las niñas no podían quedarse solas. Éramos una familia de tres personas cuya vida se había convertido en una sucesión de experiencias terriblemente emotivas”. Joan Jara en revista La Bicicleta (1984): “Al principio fue como mantener una herida abierta, que nunca podría cicatrizar, era estar siempre en una especie de velorio. A pesar de eso, fue una experiencia tremendamente positiva, que me ayudó a seguir viviendo”.



“Se sentía cómo, a través de sus canciones, Víctor era una persona real para tanta gente en países de culturas tan diferentes. Como Japón, por ejemplo. Es una especie de puente, es maravilloso, después de que Víctor fue silenciado aquí, escuchar sus canciones cantadas por coros de niños en japonés, ¿me entiendes? Es muy extraño, pero me da fe en el espíritu humano. Y eso en Australia, en Alemania, en todas partes”. Amanda Jara: “Desde el principio sentimos el cariño de mucha gente. En un primer momento con Manuela acompañamos a mi mamá a las actividades, pero luego nos tocó quedarnos en la casa, en el colegio, jugando y haciendo tareas. Entonces vimos cómo se armó aquella ola de solidaridad que no sólo tenía que ver con mi papá, sino que con todo el pueblo chileno (…). Hubo varios conciertos donde participó el ‘Inti’ y el ‘Quila’, que al momento del golpe estaban allá. Incluso, una vez me tocó cantar a capella en uno de ellos. Estaba súper nerviosa. Había mucha gente. Creo que canté un verso de Neruda que interpretaba Isabel Parra. Me parece que fue en 1979″. “Todos estos actos fueron siempre muy emotivos, cargados de amor. Eso era: se sentía amor en lo que se hacía. Y de a poco, en la medida que fueron llegando chilenos, comenzaron a armarse comunidades de exiliados en los lugares más recónditos del mundo. Fue impresionante”. Horacio Durán, de Inti Illimani Histórico: “La primera actividad en la que participamos fue un concierto en enero de 1974, de homenaje a Víctor Jara, en el Teatro Adriano de Roma. Estuvo Joan, con Manuela y Amanda. Habían pasado cuatro meses del golpe y ahí vimos por primera vez, y seguramente fue la primera vez que se vio en Italia, ese documento que se llama El tigre saltó y mató, pero morirá… morirá (1973), del gran cineasta cubano Santiago Álvarez. El teatro estaba repleto y tuvo una connotación muy dramática, para nosotros en lo personal, para Joan y para los italianos, por lo reciente y por cómo está hecho”. “Proyectar la imagen de Víctor Jara y transmitir la tragedia del pueblo chileno, a través de la figura de él, fue algo que nos arrasó. La mayoría del público eran italianos, pero ellos se sentían tan cercanos políticamente a Chile, que el drama fue también un drama para ellos. Ese concierto fue impactante”. Osvaldo “Gitano” Rodríguez en el libro Cantores que reflexionan (1984): “Se organizaba por aquellos días (fines de 1973) el Festival de la Canción Política de Berlín. Llegaban Quilapayún y Sergio Ortega desde Francia; Inti Illimani desde Italia, y Joan Jara de Inglaterra. Había, dentro del programa del festival, una velada solemne dedicada a la memoria de Víctor. Isabel había escuchado mi canción dedicada a nuestro compañero asesinado, ‘Canción de muerte y esperanza por Víctor Jara’. Pensó que cabía en esa noche de homenaje. Al fin y al cabo, me dijo, eres el único que ha escrito una canción a la memoria de Víctor (…). El problema es que yo no estaba invitado al festival, cosa natural puesto que nadie entre los dirigentes políticos me conocía en Alemania, como músico ni como poeta”. Eduardo Carrasco, de Quilapayún: “Con Quilapayún hicimos muchos conciertos y gran parte fueron homenajes a Salvador Allende, Pablo Neruda y Víctor Jara. Desde que supimos su muerte, que fue pocos días después del golpe y cuando estábamos en Francia, decidimos comenzar todos nuestros recitales con una canción de él, la ‘Plegaria a un labrador’, porque con ella ganamos el primer Festival de la Nueva Canción Chilena”. “Algo muy importante fue un concierto con Pete Seeger en el Royal Albert Hall de Londres, en 1978. Fue una de las cosas más grandes que hicimos en el extranjero. Tocamos una parte nosotros, Pete Seeger hizo lo suyo y cantamos varias canciones juntos. También estuvo Joan Jara. El teatro es una cosa muy grande, se parece un poco al Caupolicán y estaba lleno. Había gente por todos lados y la recepción era muy fervorosa. Fue memorable”.

Todas las imágenes de este artículo son parte del archivo de la Fundación Víctor Jara. Joan Jara en el libro Un canto inconcluso (1983): “En diciembre de 1973 se celebró en París el primer gran concierto de homenaje a Víctor. Casi de inmediato se organizó otro en Roma, en enero hubo uno en Berlín, en mayo en San Francisco, después en Essen y, a partir de ese momento, me pasé toda una década asistiendo a actos de solidaridad con aquellos chilenos que eran perseguidos por intentar liberar al país de la dictadura militar, en los cuales se me invitaba a hablar o simplemente a asistir”. “Recorrí Estados Unidos muchos veces, pasé un mes viajando por Japón; en más de una ocasión me invitaron a Nueva Zelanda, la Unión Soviética, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Italia, España y las dos Alemanias (…) Durante el primer año viajamos las tres juntas. En Londres no teníamos un verdadero hogar y, como es lógico, las niñas no podían quedarse solas. Éramos una familia de tres personas cuya vida se había convertido en una sucesión de experiencias terriblemente emotivas”. Joan Jara en revista La Bicicleta (1984): “Al principio fue como mantener una herida abierta, que nunca podría cicatrizar, era estar siempre en una especie de velorio. A pesar de eso, fue una experiencia tremendamente positiva, que me ayudó a seguir viviendo”.



“Se sentía cómo, a través de sus canciones, Víctor era una persona real para tanta gente en países de culturas tan diferentes. Como Japón, por ejemplo. Es una especie de puente, es maravilloso, después de que Víctor fue silenciado aquí, escuchar sus canciones cantadas por coros de niños en japonés, ¿me entiendes? Es muy extraño, pero me da fe en el espíritu humano. Y eso en Australia, en Alemania, en todas partes”. Amanda Jara: “Desde el principio sentimos el cariño de mucha gente. En un primer momento con Manuela acompañamos a mi mamá a las actividades, pero luego nos tocó quedarnos en la casa, en el colegio, jugando y haciendo tareas. Entonces vimos cómo se armó aquella ola de solidaridad que no sólo tenía que ver con mi papá, sino que con todo el pueblo chileno (…). Hubo varios conciertos donde participó el ‘Inti’ y el ‘Quila’, que al momento del golpe estaban allá. Incluso, una vez me tocó cantar a capella en uno de ellos. Estaba súper nerviosa. Había mucha gente. Creo que canté un verso de Neruda que interpretaba Isabel Parra. Me parece que fue en 1979″. “Todos estos actos fueron siempre muy emotivos, cargados de amor. Eso era: se sentía amor en lo que se hacía. Y de a poco, en la medida que fueron llegando chilenos, comenzaron a armarse comunidades de exiliados en los lugares más recónditos del mundo. Fue impresionante”. Horacio Durán, de Inti Illimani Histórico: “La primera actividad en la que participamos fue un concierto en enero de 1974, de homenaje a Víctor Jara, en el Teatro Adriano de Roma. Estuvo Joan, con Manuela y Amanda. Habían pasado cuatro meses del golpe y ahí vimos por primera vez, y seguramente fue la primera vez que se vio en Italia, ese documento que se llama El tigre saltó y mató, pero morirá… morirá (1973), del gran cineasta cubano Santiago Álvarez. El teatro estaba repleto y tuvo una connotación muy dramática, para nosotros en lo personal, para Joan y para los italianos, por lo reciente y por cómo está hecho”. “Proyectar la imagen de Víctor Jara y transmitir la tragedia del pueblo chileno, a través de la figura de él, fue algo que nos arrasó. La mayoría del público eran italianos, pero ellos se sentían tan cercanos políticamente a Chile, que el drama fue también un drama para ellos. Ese concierto fue impactante”. Osvaldo “Gitano” Rodríguez en el libro Cantores que reflexionan (1984): “Se organizaba por aquellos días (fines de 1973) el Festival de la Canción Política de Berlín. Llegaban Quilapayún y Sergio Ortega desde Francia; Inti Illimani desde Italia, y Joan Jara de Inglaterra. Había, dentro del programa del festival, una velada solemne dedicada a la memoria de Víctor. Isabel había escuchado mi canción dedicada a nuestro compañero asesinado, ‘Canción de muerte y esperanza por Víctor Jara’. Pensó que cabía en esa noche de homenaje. Al fin y al cabo, me dijo, eres el único que ha escrito una canción a la memoria de Víctor (…). El problema es que yo no estaba invitado al festival, cosa natural puesto que nadie entre los dirigentes políticos me conocía en Alemania, como músico ni como poeta”. Eduardo Carrasco, de Quilapayún: “Con Quilapayún hicimos muchos conciertos y gran parte fueron homenajes a Salvador Allende, Pablo Neruda y Víctor Jara. Desde que supimos su muerte, que fue pocos días después del golpe y cuando estábamos en Francia, decidimos comenzar todos nuestros recitales con una canción de él, la ‘Plegaria a un labrador’, porque con ella ganamos el primer Festival de la Nueva Canción Chilena”. “Algo muy importante fue un concierto con Pete Seeger en el Royal Albert Hall de Londres, en 1978. Fue una de las cosas más grandes que hicimos en el extranjero. Tocamos una parte nosotros, Pete Seeger hizo lo suyo y cantamos varias canciones juntos. También estuvo Joan Jara. El teatro es una cosa muy grande, se parece un poco al Caupolicán y estaba lleno. Había gente por todos lados y la recepción era muy fervorosa. Fue memorable”.