5591be3c48

a42e1bdb4c

Política Manuel José Ossandón: “Tenemos derecho a vivir en cualquier lugar” El senador, quien registró en la pasada presidencial el concepto de “derecha social”, sostuvo que los vecinos de Las Condes se han equivocado en la controversia por las viviendas que se construirán en la Rotonda Atenas. Sin embargo, dice que la medida del alcalde Joaquín Lavín "es una jugada comunicacional". Maximiliano Alarcón Lunes 16 de julio 2018 9:42 hrs. Compartir

Falta bastante todavía para llegar a las elecciones presidenciales de 2021 pero siempre hay tiempo para especular. Una de las ideas de la derecha tras el triunfo del presidente Sebastián Piñera sobre Alejandro Guillier es que serían ocho años de gobierno para Chile Vamos. Es decir, después del actual mandatario vendría otro del mismo bloque. ¿Quiénes son los aspirantes? Manuel José Ossandón y José Antonio Kast tuvieron buenos resultados en la última presidencial, por lo mismo no se han retirado de la primera línea y no pierden protagonismo. Pero recientemente se sumó Joaquín Lavín como protagonista, gracias al conflicto de clase surgido en Las Condes por su idea de construir “viviendas sociales”. Este último, con dos candidaturas a La Moneda en su currículum, no es una opción similar a la de Kast, con un perfil más duro y conservador. Más bien se podría situar en la vereda de Ossandón y su concepto de “derecha social”. Por lo mismo, conversamos con este último acerca de la polémica en Las Condes, si cree que hay similitudes en su proyecto con el de Lavín. ¿Qué le parece la polémica por las viviendas sociales? Yo creo que la integración es muy importante y hacer viviendas sociales también. Aunque me da la impresión que no son viviendas sociales, son viviendas de clase media con un dividendo de 150 mil pesos, pero si un municipio tiene dinero y puede ayudar a su gente, me parece bien. ¿Y la reacción de los vecinos? Mala, están confundidos, no entendieron lo que va a pasar. Cuando fui alcalde de Pirque la gente pensó que íbamos a hacer poblaciones en la mitad del campo, pero tuvimos la razón y alcanzamos integración verdadera. En Puente Alto hicimos el proyecto San Alberto, que fue integrado y fue un éxito. Todos tenemos derecho a vivir en cualquier lugar de Chile. ¿Cree que Lavín complica su situación con el electorado de Las Condes? No creo que se haya equivocado, creo que lo hizo a propósito. Esto es una jugada comunicacional. En Chile se han hecho miles de proyectos sociales de integración, este es un municipio que tiene toda la plata del mundo y al ser la primera vez que hacen algo así se crea un fenómeno comunicacional. Pero después de todo está bien, Chile tiene que ser un país más solidario, más humano, los vecinos son iguales en todas partes de Chile. ¿Usted cree que Lavín hace esto para entrar en la carrera presidencial? No creo. Lavín siempre ha sido un gran comunicador, él inventa noticias y le resultan, pero no creo que sea parte de alguna campaña. Por ejemplo, transforma noticias: estas son viviendas de clase media, no hay ninguna vivienda social que se pague con 150 mil pesos, pero de todas formas es bueno y no quiero darle una doble interpretación. Usted acuñó el concepto de la derecha social y Lavín parece estar entrando en su terreno. Bueno, Lavín era aliancista-bacheletista y ahora puede ser aliancista-bacheletista y de la derecha social perfectamente. ¿Le gusta su estilo actual, sumándole lo del acoso callejero? Alguna vez ustedes se enfrentaron por la prohibición al rodeo. Cómo se hizo, el tema del acoso callejero me parece mal. Creo que hay que buscar el respeto a las mujeres, pero crear noticias es otra cosa. Vemos dos derechas que se proyectan a la próxima presidencial, la social y una más al extremo conservador, como es el caso de José Antonio Kast ¿Cómo cree que estas dos pueden convivir? Van a tener que competir no más, pero lo que tengo claro es que el Presidente de la República ha tomado las banderas de la derecha social y eso es bueno. ¿Cree que es un gesto de Piñera hacia donde se podría inclinar Chile Vamos? No, lo que él hace es gobernar con la derecha social. Incluyó todos los acuerdos que tenía conmigo en su programa y que no estaban en la primera vuelta y ha cumplido con todo.

Falta bastante todavía para llegar a las elecciones presidenciales de 2021 pero siempre hay tiempo para especular. Una de las ideas de la derecha tras el triunfo del presidente Sebastián Piñera sobre Alejandro Guillier es que serían ocho años de gobierno para Chile Vamos. Es decir, después del actual mandatario vendría otro del mismo bloque. ¿Quiénes son los aspirantes? Manuel José Ossandón y José Antonio Kast tuvieron buenos resultados en la última presidencial, por lo mismo no se han retirado de la primera línea y no pierden protagonismo. Pero recientemente se sumó Joaquín Lavín como protagonista, gracias al conflicto de clase surgido en Las Condes por su idea de construir “viviendas sociales”. Este último, con dos candidaturas a La Moneda en su currículum, no es una opción similar a la de Kast, con un perfil más duro y conservador. Más bien se podría situar en la vereda de Ossandón y su concepto de “derecha social”. Por lo mismo, conversamos con este último acerca de la polémica en Las Condes, si cree que hay similitudes en su proyecto con el de Lavín. ¿Qué le parece la polémica por las viviendas sociales? Yo creo que la integración es muy importante y hacer viviendas sociales también. Aunque me da la impresión que no son viviendas sociales, son viviendas de clase media con un dividendo de 150 mil pesos, pero si un municipio tiene dinero y puede ayudar a su gente, me parece bien. ¿Y la reacción de los vecinos? Mala, están confundidos, no entendieron lo que va a pasar. Cuando fui alcalde de Pirque la gente pensó que íbamos a hacer poblaciones en la mitad del campo, pero tuvimos la razón y alcanzamos integración verdadera. En Puente Alto hicimos el proyecto San Alberto, que fue integrado y fue un éxito. Todos tenemos derecho a vivir en cualquier lugar de Chile. ¿Cree que Lavín complica su situación con el electorado de Las Condes? No creo que se haya equivocado, creo que lo hizo a propósito. Esto es una jugada comunicacional. En Chile se han hecho miles de proyectos sociales de integración, este es un municipio que tiene toda la plata del mundo y al ser la primera vez que hacen algo así se crea un fenómeno comunicacional. Pero después de todo está bien, Chile tiene que ser un país más solidario, más humano, los vecinos son iguales en todas partes de Chile. ¿Usted cree que Lavín hace esto para entrar en la carrera presidencial? No creo. Lavín siempre ha sido un gran comunicador, él inventa noticias y le resultan, pero no creo que sea parte de alguna campaña. Por ejemplo, transforma noticias: estas son viviendas de clase media, no hay ninguna vivienda social que se pague con 150 mil pesos, pero de todas formas es bueno y no quiero darle una doble interpretación. Usted acuñó el concepto de la derecha social y Lavín parece estar entrando en su terreno. Bueno, Lavín era aliancista-bacheletista y ahora puede ser aliancista-bacheletista y de la derecha social perfectamente. ¿Le gusta su estilo actual, sumándole lo del acoso callejero? Alguna vez ustedes se enfrentaron por la prohibición al rodeo. Cómo se hizo, el tema del acoso callejero me parece mal. Creo que hay que buscar el respeto a las mujeres, pero crear noticias es otra cosa. Vemos dos derechas que se proyectan a la próxima presidencial, la social y una más al extremo conservador, como es el caso de José Antonio Kast ¿Cómo cree que estas dos pueden convivir? Van a tener que competir no más, pero lo que tengo claro es que el Presidente de la República ha tomado las banderas de la derecha social y eso es bueno. ¿Cree que es un gesto de Piñera hacia donde se podría inclinar Chile Vamos? No, lo que él hace es gobernar con la derecha social. Incluyó todos los acuerdos que tenía conmigo en su programa y que no estaban en la primera vuelta y ha cumplido con todo.