Agradecimiento 96

Señor Director:

Le saludo desde el sur de Chile , le envío desde la región se Aysén un fraternal y cariñoso saludo. He leído sus palabras de despedida y no me resta nada mas que decirle muchas gracias por todo el aporte y contribución que realizó, a través de su profesión y oficio, a la recuperación de esta democracia que tal vez no es la que esperábamos pero siempre va ser mejor que una Dictadura.

Soy hijo de un hombre que fue trabajador portuario ( Gruero ) y dirigente sindical y campesino en periodo de la Unidad Popular por lo que tengo el recuerdo claro de lo que significó ese periodo oscuro de nuestra historia; yo era un niño pero supe de las detenciones y de los atropellos a los Derechos Humanos, así como muchos otros que ya no están. Usted con sus palabras expresó y guió a través de sus comentarios y alcances de lo que ocurría en nuestro país. La objetividad y claridad política que expresaba en sus artículos, por lo menos en mi caso y mi familia, invitaba a reflexionar y a pensar cómo se ha ido construyendo este país , después del si y el no .

¿Cómo no recordar la música chilena trasmitida a través de la Sala Master , de los recetarios del programa de salud alternativo , del programa estación aeropuerto, del diario de la radio , quien nos muestra el pulso periodístico del mundo y nuestro país desde otra mirada y de las múltiples entrevistas realizadas a grandes personajes , como Don Gabriel Salazar y ahora ultimo Don Atilio Boron

Director, gracias por todo, que disfrute junto a su familia.