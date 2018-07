5ea247e66b

Política Diputados de oposición piden auditoría por conflicto de interés de Santelices Luego de la polémica que se presentó por la participación con acciones del ministro Santelices en la empresa Sonda, que mantiene contratos vigentes con Fonasa, diputados de oposición encabezados por Juan Luis Castro (PS) pidieron a Contraloría General de la República la realización de una auditoría para aclarar un posible conflicto de interés por parte del secretario de Estado. Diana Porras Martes 17 de julio 2018 17:25 hrs.

Un grupo de diputados de oposición solicitaron a la Contraloría General de la República que inicie una auditoría dentro del Ministerio de Salud para investigar las acciones que el titular de la cartera, Emilio Santelices, tendría en la empresa Sonda. La compra de las acciones por parte de Santelices fue develada por un reportaje de Mega, en el que se aseguró que la operación bursátil se había efectuado el 13 de marzo, dos días después de asumir la titularidad de la cartera de Hacienda. El secretario de Estado, sin embargo, desmintió tal información y aseguró que la compra había sido realizada en julio de 2017. También aseveró que luego del reportaje, instruyó la venta de los instrumentos. El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara De Diputados, Juan Luis Castro (PS), dijo que la medida está destinada a investigar “toda acción que establezca si hubo o no un beneficio impropio que pudo haberse recibido por parte de la autoridad en su calidad de accionista”. También señaló que el propósito es “que nunca más tengamos este nivel de conflictos de interés, cuando el Presidente Piñera tantas veces pidió que sus ministros no incurrieran en este tropiezo” “Quiero destacar que hoy por la tarde el Ministro de Salud concurrirá a la comisión de salud de la cámara de diputados, al primer punto de tabla, para aclarar en detalle todos los alcances de la compra de acciones, los montos involucrados, el desconocimiento, que es bastante sorprendente de que no hubiere participación en el sistema de salud en la empresa Sonda en circunstancias que hace más de 20 años esa empresa brinda servicios y tiene contratos con el Estado y particularmente con el Ministerio de Salud”. La presidenta de la Unión Demócrata Independiente, UDI, también Jacqueline Van Rysselberghe, se refirió a este tema y le quitó importancia a la posible investigación del órgano fiscalizador. “Investiguen todo lo que quieran. No tengo ninguna duda que esto fue un error y no es más que eso, a mi tampoco se me habría ocurrido pensar que si tenía acciones de Sonda que podría tener un conflicto de interés porque no habría imaginado que podría tener algún contrato vigente con Fonasa. El ministro ha planteado que se va a deshacer inmediatamente de estas acciones, pero el monto de las acciones es absolutamente marginal”. Los diputados criticaron a la Contraloría por no haber alertado sobre el tema. “Esperábamos que la primera alerta se conociera desde este organismo cuando revisa las declaraciones de patrimonio de interés”. A la vez, el diputado Castro señaló que espera que el órgano fiscalizador informe en un plazo breve respecto del deber de abstención que debió observar el ministro.

