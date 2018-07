b669aa38e5

Mundial Rusia 2018: Diputado francés denunciará a Maduro por incitación al odio racial El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que "Ganó áfrica", refiriéndose al título obtenido por Francia y a los orígenes de gran parte de los jugadores del equipo galo. Esto causó la molestia del diputado francés, Jean –Christophe Lagarde, quién anunció medidas en contra del mandatario. Rony Armijo Martes 17 de julio 2018 12:41 hrs.

«Ganó el equipo de Francia, aunque parecía el equipo de África. Ganó África realmente, los inmigrantes africanos que han llegado a Francia», fueron algunas de las palabras que manifestó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para referirse al triunfo de Francia en Rusia 2018 y aprovechó para que termine en Europa “el racismo y discrminación contra los inmigrantes y los pueblos africanos”. Por su parte, el presidente del partido Unión de los Demócratas e Independientes, Jean – Christophe Lagarde, no quedó indiferente frente a los dichos de Nicolás Maduro, y anunció que denunciará al presidente venezolano por incitación racial. “Francia no mira tu origen. Cuando llegas aquí, quieres ser francés y compartes nuestros valores. Nos da igual tu color de piel, tu religión, tus antepasados, etc. Todo lo contrario. Maduro, que maltrata su país, no conoce Francia», dijo Lagarde en una entrevista a la radio “France Info”.

