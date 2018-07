b669aa38e5

Nacional Agrupación Rompiendo el Silencio: "En 2018 se sigue patologizando el lesbianismo" En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la encargada del área de estudios de la agrupación Rompiendo el Silencio, Nicole Rojas, se refirió a la encuesta que han llevado a cabo para visibilizar las dificultades de las mujeres lesbianas. Sobre este tema, enfatizó que como sociedad aún hay mucho por hacer. Diario Uchile Miércoles 18 de julio 2018 18:57 hrs.

La Agrupación Rompiendo el Silencio es una organización de carácter feminista, que incluye a todas las mujeres independiente de cuál sea su orientación sexual. De hecho, el objetivo de la agrupación, y tal como reza en su sitio web, es “visibilizar políticamente a la comunidad lésbica y bisexual en torno a los derechos humanos de lesbianas y bisexuales”. Es bajo este precepto que Rompiendo el Silencio realizó una encuesta, llamada Ser Lesbiana en Chile 2018, hecha precisamente para dar a conocer la realidad y las dificultades que arrastran hoy las mujeres que asumen públicamente su inclinación sexual. El estudio que comprende un universo de 450 mujeres a lo largo del país, arrojó entre sus resultados que el 40 por ciento de quienes se declaran lesbianas fueron enviadas a sicólogos o psiquiatras para resolver una eventual patología. Para Nicole Rojas, encargada del área de estudios de la agrupación, es llamativo que las mujeres fueran obligadas a acudir a un especialista, pese a los tiempos que corren. “Uno de los datos que nos asombró mucho fue que efectivamente las chicas que dicen haber ido (a un especialista) hay un gran porcentaje que fue obligada, y eso habla de la autonomía, o sea, estamos en pleno 2018 y todavía se sigue patologizando, recién este año la Organización Mundial de la Salud despatologiza la transexualidad y el transgénero, y este tema, que puede sonar un poco añejo, es súper contingente aún”. El estudio reveló también que el 89 por ciento de las encuestadas se declaró feminista. Respecto al margen que no lo hizo, Nicole Rojas cree que es simplemente porque sienten que no saben lo suficiente acerca de este concepto. “Yo creo que el 11 por ciento que no se declara feminista es porque a veces uno mira esta construcción de declararse feminista como algo demasiado grande o algo que uno no comprende porque dicen, tal vez, `pucha, no he leído tanto`, y la verdad es que el feminismo no se trata de leer, se trata de las prácticas sociales, y desde ahí una siempre tiene prácticas feministas”. Sobre el importante paso de las mujeres lesbianas para asumir su orientación sexual, Nicole Rojas dijo que es algo muy difícil, sobre todo porque la primera discriminación viene desde la familia. En ese sentido, dijo que si el entorno más cercano es capaz de apoyar a la mujer que se asume lesbiana, todo se hace mucho más fácil, por eso se debe trabajar desde y con las familias para superar prejuicios.

