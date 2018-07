bc9baf73cd

Carmen Frei: Hemos recibido amenazas del Ejército La hija del ex Presidente Eduardo Frei Montalva emplazó además a la institución castrense para que dé a conocer antecedentes y aporte a la investigación judicial que este jueves entró a la etapa de plenario donde se presentan las últimas pruebas de los querellantes en la causa por el eventual asesinato del ex mandatario. Rodrigo Fuentes Jueves 19 de julio 2018 20:53 hrs.

La hija del expresidente Eduardo Frei Montalva, Carmen Frei, denunció que tanto familiares como abogados han recibido amenazas por parte de personal del Ejército con el objetivo de amedrentar, silenciar y, por ende, dejar impune el eventual asesinato del ex mandatario. Las declaraciones las realizó después de comparecer en calidad de testigo ante el ministro en visita, Alejandro Madrid, quien lleva el caso de la muerte del ex gobernante por presunta intervención de terceros en su deceso al interior de la Clínica San María el 22 de enero de 1982. Durante este jueves se desarrolló la primera de las ocho jornadas del plenario, donde se entregan antecedentes probatorios previo a la sentencia, y en la que se busca esclarecer si Eduardo Frei Montalva fue víctima de homicidio simple o calificado. Carmen Frei, añadió que considera factible la existencia de más responsables aparte de las seis personas acusadas en la actualidad, por lo que emplazó al Ejercito a entregar toda la información que tiene sobre otros implicados en el eventual asesinato de su padre. “Sin duda que ellos tienen información, nunca han contestado, siempre han dicho que no hay antecedentes, y el juez en sus indagaciones ha comprobado que sí tienen antecedentes, nunca han querido colaborar, sin duda por parte de abogados de mi parte, recibieron amenazas directamente de personal del Ejército, ha sido un proceso muy difícil para mi familia”, afirmó. Asimismo la ex senadora enfatizó que fue doloroso enterarse que en la trama del crimen había personas de confianza de su padre involucrados. Es el caso del chófer personal de Frei Montalva, Luis Becerra, reclutado como informante por la CNI, y Patricio Silva Garín, ex subsecretario de Salud durante su gobierno, pero que en 1982 se desempeñaba como director del Hospital Militar. En audiencia declaratoria también estuvo presente el prefecto retirado de la Policía de Investigaciones (PDI), Nelson Jofré, quien por siete años investigó los hechos. En el estrado acusó que recibió “presiones y tormento sicológico” del entonces director de la institución Arturo Herrera, designado director general entre 2003 y 2009 y quien se opuso a indagar el caso. “Lo que me pide cuando asumen como directo me pareció impresentable, poco ético, ya que me conmina a salirme del caso, yo te necesito acá me dice, y me ofreció dos cargos. Todo el tormento que padecí durante esos siete años que él estuvo al mando de la institución, por eso lo ratifico, Arturo Herrera Verdugo es responsable de la obstrucción de la investigación judicial por la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva”, argumentó. El prefecto retirado Nelson Jofré, fue categórico en señalar que según sus pericias el exmandatario no fue envenenado con elementos químicos como gas sarín o ántrax, sino que se le suministró diariamente, durante su hospitalización, una sustancia conocida como “TFactor”, donde uno de sus componentes produce un daño inmunológico grave, el que según Jofré, fue aplicado intencionalmente por varios días, hasta causar la muerte del ex Presidente Frei Montalva. En tanto, el abogado querellante en la causa, Luciano Foulliaux, explicó el por qué no se siguió una acción paralela por obstrucción a la justicia por parte del entonces director de la PDI, Arturo Herrera, o del propio Ejército. “La obstrucción a la Justicia es un elemento que ha sido constantemente puesto en conocimiento del magistrado y las autoridades pertinentes, cada vez que esto ha sucedido, sin embargo, hemos privilegiado llevar adelante el objetivo final que es el esclarecimiento de los hechos y a veces estas cosas son parte del oficio que uno realiza”, subrayó. El próximo jueves será el turno de declarar en el tribunal al expresidente Eduardo Freí Ruiz-Tagle, hijo del fallecido mandatario. Cabe recordar que en calidad de autores del delito de homicidio se encuentra el médico Patricio Silva Garín, el chofer de la familia Frei e informante de la CNI Luis Becerra y el ex agente de la DINA Raúl Lillo; en calidad de cómplice el médico Pedro Valdivia; y como encubridores los patólogos Helmar Rosenberg y Sergio González.

