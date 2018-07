b669aa38e5

Diputada Carvajal y aprobación de planta de lodos en Cabrero: "No bajaremos los brazos hasta impedir la instalación" Este miércoles, la Comisión Evaluadora Regional aprobó el proyecto de ampliación de la planta de tratamiento de lodos sanitarios de la empersa Biodiversa en la localidad de Cabrero. La obra implica pasar de 28 a 120 toneladas tratadas al día. Diario Uchile Jueves 19 de julio 2018 12:31 hrs.

La Diputada del PPD, Loreto Carvajal, calificó “como un balde de agua fría” la aprobación -por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío- de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de ampliación en 127 metros cuadrados de la planta de lodos orgánicos que opera en la comuna de Cabrero y que es de propiedad de Biodiversa, filial de Essbio. Para la parlamentaria, representante del distrito 19, la aprobación -por siete votos a favor y tres en contra- la ampliación de esta planta de lodos “es una noticia terrible para nosotros. Lamentamos nuevamente, que una empresa haga valer el propósito económico y no se ponga en el lugar de nuestros vecinos”. “Transversalmente rechazamos este proyecto e hicimos todas las gestiones para que no se aprobara. Ninguna autoridad estuvo de acuerdo con esta iniciativa, y hoy día nos encontramos con siete Seremis que lo aprueban, lo que se contrapone con el rechazo del Intendente, que es el representante del Presidente en la región”, aseguró la diputada Carvajal. La legisladora sostuvo que “aquí hay una voluntad ciudadana que no está siendo escuchada. Ha habido acciones que vulneran los derechos ciudadanos, la dignidad y la calidad de vida de los habitantes de Cabrero, de la cual me siento muy parte porque soy nacida y criada allí. Y no nos queda más que agotar todas las instancias políticas”. La legisladora asegura que “hay que seguir adelante, vamos hacer las gestiones que correspondan, y no bajaremos los brazos hasta impedir que esta planta se instale en nuestra comuna”.

