b669aa38e5

0306b2a3e6

Salud Fundación Equidad denuncia que Acuerdo Nacional de Salud no incluye revisión a Isapres A través de un comunicado de prensa, la organización denunció su exclusión de la mesa de trabajo para el Acuerdo Nacional de Salud y que su propuesta de crear un fondo intersistema fue retirada de los temas a tratar. Diario Uchile Jueves 19 de julio 2018 12:44 hrs. Me Gusta Compartir

Este miércoles la Fundación Equidad Chile, liderada por el médico Tomás Lagomarsino, denunció que fueron marginados de las mesas de trabajo para la creación del Acuerdo Nacional de Salud, convocado por el Presidente Piñera, debido a que su propuesta intersistema busca modificar aspectos claves del sistema de Isapres, uno de los pilares del financiamiento de la salud en Chile. “Hemos tratado de presentar nuestra propuesta que contiene una mirada estructural del sistema de salud chileno abordando los problemas del financiamiento y administración a la mesa del Acuerdo Nacional del Gobierno. Sin embargo, desde el Ministerio de Salud nos han insistido que tenemos que restringirla a Fonasa sin referirnos a las Isapres”, explica Lagomarsino. Desde el Minsal se comunicaron con Fundación Equidad para que esta adecuara su propuesta y la presentara a la subcomisión de Fonasa. Sin embargo, y en forma abrupta, se les informó que la comisión dejó de sesionar y que la propuesta de Equidad quedaba fuera definitivamente del Acuerdo Nacional de Salud. La propuesta de Fundación Equidad pretende crear un fondo intersistema que conecte la recaudación de dineros de las Isapres y Fonasa para compensar las diferencias de riesgo entre la administración estatal y privada para mejorar la atención médica de los pacientes del sistema de salud: “Hoy la cotización obligatoria del 17 por ciento de la población bajo la cobertura de las Isapres es prácticamente igual a la que aporta el 80 por cientode los chilenos a Fonasa. Esta inequidad se ve agravada porque se discrimina para seleccionar en ese 17 por ciento aquellos que tienen más recursos, son hombres, jóvenes y sanos, entonces sus aportes van directo al lucro de las Isapres. Si el Presidente Piñera quiere hacer cambios estructurales, cómo pretende hacerlos sin tocar la salud privada” agregó Tomás Lagomarsino. En el mes de mayo, Sebastián Piñera anunció la creación de un Acuerdo Nacional de Salud para el país. En el anuncio, pidió la entrega de un informe en 90 días (los que terminan la segunda quincena de agosto). A estas mesas de trabajo se invitaría a diversos representantes del área de la salud, políticos y actores de la sociedad civil. “No es posible pensar en un Acuerdo Nacional de la Salud si no se toca el lucro que hacen las Isapres con el dinero de los trabajadores chilenos. Se debiera avanzar hacia un fondo único que permita financiar las necesidades sin discriminar si ese paciente se atiende por el sistema público o privado de salud. Así funciona en muchos países como Inglaterra, España, Argentina, entre otros. No es posible que esos dineros se vayan al bolsillo de los dueños de Isapres y no en beneficio de los pacientes de Chile” concluyó el presidente de Fundación Equidad.

Este miércoles la Fundación Equidad Chile, liderada por el médico Tomás Lagomarsino, denunció que fueron marginados de las mesas de trabajo para la creación del Acuerdo Nacional de Salud, convocado por el Presidente Piñera, debido a que su propuesta intersistema busca modificar aspectos claves del sistema de Isapres, uno de los pilares del financiamiento de la salud en Chile. “Hemos tratado de presentar nuestra propuesta que contiene una mirada estructural del sistema de salud chileno abordando los problemas del financiamiento y administración a la mesa del Acuerdo Nacional del Gobierno. Sin embargo, desde el Ministerio de Salud nos han insistido que tenemos que restringirla a Fonasa sin referirnos a las Isapres”, explica Lagomarsino. Desde el Minsal se comunicaron con Fundación Equidad para que esta adecuara su propuesta y la presentara a la subcomisión de Fonasa. Sin embargo, y en forma abrupta, se les informó que la comisión dejó de sesionar y que la propuesta de Equidad quedaba fuera definitivamente del Acuerdo Nacional de Salud. La propuesta de Fundación Equidad pretende crear un fondo intersistema que conecte la recaudación de dineros de las Isapres y Fonasa para compensar las diferencias de riesgo entre la administración estatal y privada para mejorar la atención médica de los pacientes del sistema de salud: “Hoy la cotización obligatoria del 17 por ciento de la población bajo la cobertura de las Isapres es prácticamente igual a la que aporta el 80 por cientode los chilenos a Fonasa. Esta inequidad se ve agravada porque se discrimina para seleccionar en ese 17 por ciento aquellos que tienen más recursos, son hombres, jóvenes y sanos, entonces sus aportes van directo al lucro de las Isapres. Si el Presidente Piñera quiere hacer cambios estructurales, cómo pretende hacerlos sin tocar la salud privada” agregó Tomás Lagomarsino. En el mes de mayo, Sebastián Piñera anunció la creación de un Acuerdo Nacional de Salud para el país. En el anuncio, pidió la entrega de un informe en 90 días (los que terminan la segunda quincena de agosto). A estas mesas de trabajo se invitaría a diversos representantes del área de la salud, políticos y actores de la sociedad civil. “No es posible pensar en un Acuerdo Nacional de la Salud si no se toca el lucro que hacen las Isapres con el dinero de los trabajadores chilenos. Se debiera avanzar hacia un fondo único que permita financiar las necesidades sin discriminar si ese paciente se atiende por el sistema público o privado de salud. Así funciona en muchos países como Inglaterra, España, Argentina, entre otros. No es posible que esos dineros se vayan al bolsillo de los dueños de Isapres y no en beneficio de los pacientes de Chile” concluyó el presidente de Fundación Equidad.