10d91db82e

e425cc128d

Medio Ambiente Nacional La articulación de Medio Ambiente para quedarse con los bosques de Conaf La Ministra de Medio Ambiente Marcela Cubillos anunció que enviará indicaciones al proyecto de áreas protegidas y biodiversidad para que dicho organismo tome el control de los parques que hasta hoy administra Conaf. La federación de sindicatos regionales del organismo pide que el director José Manuel Rebolledo transparente la información financiera y los acuerdos que está haciendo con las carteras de Agricultura y Medio Ambiente. Francisco Velásquez Sábado 21 de julio 2018 10:18 hrs. Compartir

El director de Conaf, José Manuel Rebolledo, durante su participación en la primera cita de las comisiones unidad de Agricultura y Medio Ambiente, donde asistieron los ministros de ambas carteras, reveló que había asumido su administración con un déficit de 27 mil 400 millones de pesos. Rebolledo planteó que este déficit afectó el pago de las imposiciones de los trabajadores, porque no tienen fondos para pagarlas. Sumado a esto, sostuvo que se ha dejado de lado la reparación de las aeronaves que son fundamentales para acudir a emergencias, lo que incluso fue detectado por la Contraloría General de la República el año pasado. Frente a la declaración de déficit que hizo José Manuel Rebolledo, el presidente de la Federación de Sindicatos Regionales de Conaf, Erry Leyva, dijo: “Esas platas no son de la Conaf, esas platas vienen a engrosar el presupuesto por una situación puntual que son los megaincendios, por lo tanto, esos son los dineros que la Conaf gastó y que no han sido repuestos por el Ministerio del Interior. Eso que anda hablando el director no es verdad, le pido y lo emplazo a que transparente esa información”. La instancia de comisión conjunta entre Medio Ambiente y Agricultura tenía como objetivo concordar cómo se articularán las atribuciones de las instituciones que se crearán con los proyectos: Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el que trasforma a la Corporación Nacional Forestal en un Servicio Público. En la instancia, la Ministra Marcela Cubillos dijo que “existe total acuerdo en el gobierno en que todas las áreas protegidas pasen a ser administradas por el Servicio Nacional de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas”, para lo que el Ejecutivo enviará una indicación donde se le quitará esa atribución a la actual Conaf. Frente a este anuncio, el presidente de la Federación de Sindicatos Regionales de Conaf expresó: “Es una estrategia que tiene el director ejecutivo en complicidad con el Ministro de Agricultura y la Ministra de Medio Ambiente para hacer creer que este servicio está quebrado y que no hay nada más que hacer y se deshagan de Conaf para repartirse el botín”. “Nosotros, los trabajadores, no lo vamos a permitir, estamos estudiando la posibilidad de hacer un paro nacional para sensibilizar a la opinión pública para que todo el mundo sepa cuál es toda la verdad”, agregó. Sumado a esto, el dirigente sindical denunció que esta nueva administración ha tomado decisiones a puerta cerrada entre la dirección y el Consejo Directivo para modificar la estructura administrativa del organismo sin consultar a ningún trabajador de la Corporación Nacional Forestal.

El director de Conaf, José Manuel Rebolledo, durante su participación en la primera cita de las comisiones unidad de Agricultura y Medio Ambiente, donde asistieron los ministros de ambas carteras, reveló que había asumido su administración con un déficit de 27 mil 400 millones de pesos. Rebolledo planteó que este déficit afectó el pago de las imposiciones de los trabajadores, porque no tienen fondos para pagarlas. Sumado a esto, sostuvo que se ha dejado de lado la reparación de las aeronaves que son fundamentales para acudir a emergencias, lo que incluso fue detectado por la Contraloría General de la República el año pasado. Frente a la declaración de déficit que hizo José Manuel Rebolledo, el presidente de la Federación de Sindicatos Regionales de Conaf, Erry Leyva, dijo: “Esas platas no son de la Conaf, esas platas vienen a engrosar el presupuesto por una situación puntual que son los megaincendios, por lo tanto, esos son los dineros que la Conaf gastó y que no han sido repuestos por el Ministerio del Interior. Eso que anda hablando el director no es verdad, le pido y lo emplazo a que transparente esa información”. La instancia de comisión conjunta entre Medio Ambiente y Agricultura tenía como objetivo concordar cómo se articularán las atribuciones de las instituciones que se crearán con los proyectos: Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el que trasforma a la Corporación Nacional Forestal en un Servicio Público. En la instancia, la Ministra Marcela Cubillos dijo que “existe total acuerdo en el gobierno en que todas las áreas protegidas pasen a ser administradas por el Servicio Nacional de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas”, para lo que el Ejecutivo enviará una indicación donde se le quitará esa atribución a la actual Conaf. Frente a este anuncio, el presidente de la Federación de Sindicatos Regionales de Conaf expresó: “Es una estrategia que tiene el director ejecutivo en complicidad con el Ministro de Agricultura y la Ministra de Medio Ambiente para hacer creer que este servicio está quebrado y que no hay nada más que hacer y se deshagan de Conaf para repartirse el botín”. “Nosotros, los trabajadores, no lo vamos a permitir, estamos estudiando la posibilidad de hacer un paro nacional para sensibilizar a la opinión pública para que todo el mundo sepa cuál es toda la verdad”, agregó. Sumado a esto, el dirigente sindical denunció que esta nueva administración ha tomado decisiones a puerta cerrada entre la dirección y el Consejo Directivo para modificar la estructura administrativa del organismo sin consultar a ningún trabajador de la Corporación Nacional Forestal.