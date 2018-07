8c6079ce34

Deportes La función social y deportiva de Colo-Colo que Blanco y Negro quiere extinguir Camilo Villa J. Domingo 22 de julio 2018 8:59 hrs.

Fue el 19 de abril de 1925 cuando se fundó el Club Social y Deportivo Colo-Colo. Un grupo de futbolistas del Club Magallanes decidió desvincularse de esta para dar vida a la que se transformaría en una de las instituciones deportivas más grande del país. Sí, deportiva, no solo futbolística, pues a lo largo de su historia, Colo-Colo ha desarrollado diferentes ramas que, finalmente, sucumbieron con el proceso de quiebra que significó la llegada de Blanco y Negro S.A. No por esto, el Club Social y Deportivo Colo-Colo ha dejado de existir, de hecho, desde hace algunos años, ha aumentado significativamente la cantidad de socios, y ha reestablecido las ramas deportivas y el trabajo social que antaño caracterizara a la institución. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el presidente de Colo-Colo, Fernando Monsalve, expresó que, como una de las instituciones más importantes y representativas del país, Colo-Colo debe desarrollar otras actividades, pues se debe fomentar la realización de todos los deportes posibles, y en eso está hoy enfocada la institución. Al respecto, Monsalve comentó lo que ya se ha logrado. “El Club tiene hace más de dos años una rama de voleibol femenino, con más de cinco series participando: la sub 12, la sub 14, la sub 16, la sub 18, la adulta, e incluso hay una senior, más de 128 deportistas. Este año hemos vuelto con nuestra rama de basquetbol, partiendo de una premisa distinta a la que teníamos antes, desde las filiales, las cuales nutren gran parte de esta selección sub 20 del Club, que ha partido como como selección de Colo-Colo en un torneo más bien metropolitano, con proyección que de aquí a tres o cuatro años, volvamos a las ligas mayores”. Cabe aclarar que la concesionaria Blanco y Negro S.A. solo se dedica a la rama futbolística, por tanto, el Club ha llevado adelante proyectos sin el financiamiento económico que tiene el llamado “deporte más popular del mundo”, lo que requiere voluntad, trabajo, y amor por la institución. Características que reúnen a las filiales de Colo-Colo a lo largo y ancho del país, grupos organizados que fomentan el deporte sin ánimo de lucro, sin discriminación, y sin auspiciadores. Totalmente autofinanciado. Para Monsalve, las filiales hacen un trabajo importante en pos de entender el deporte desde otra perspectiva, sin la mirada economicista de estos tiempos. En ese sentido, esta modalidad ha desempeñado un papel importante en cuanto a la integración a través del deporte. “Lo que se ha apuntado desde las filiales es una política distinta, de integración, de participación, de gratuidad, en el cual han creado sus ramas deportivas –de fútbol, de basquetbol, de voleibol- e incluso una liga inter escuelas, la cual es absolutamente gratuita, integrada en cuanto a género, nacionalidad, sin ninguna ambición económica, y esto ha hecho que miles de niños participen”. Son más de 20 las filiales de Colo-Colo en todo Chile, y han hecho un trabajo importante en sus respectivos barrios y sectores. Realizan actividades para festejar fechas como el día del niño, navidad, y efemérides de la institución, han concretado revisiones médicas para las niñas y niños que participan. Algunas cuentan, incluso, con bibliotecas que están al acceso de quien quiera. El rol social del Club en todo su esplendor. Sin embargo, Blanco y Negro no ha sido precisamente amigable con el Club Social. De hecho –y según comentó Monsalve- en algún momento la concesionaria recurrió a la justicia para bloquear al Club y suspender su personalidad jurídica y, aunque suene difícil de creer, también ha intentado que las ramas no futbolísticas de Colo-Colo no puedan llamarse Colo-Colo. Lo más reciente fue una demanda de la concesionaria al Club con el pretexto de que este último ente habría pactado en 2015 con Aníbal Mosa para que ganara la presidencia de Blanco y Negro, algo que, finalmente, ocurrió. Hoy, con la presidencia de Gabriel Ruiz-Tagle y la poderosa mano de Leonidas Vial, se ajustan cuentas. Por contrato, los temas accionarios de Blanco y Negro se zanjan en la Cámara de Comercio, lo que significa que se debe contar con servicios de arbitraje de algún juez. En este caso, aquel servicio cuesta tres mil UF, donde ambos contendientes deben pagar la mitad: 1500 UF, mismo dinero que el Club destina a sus ramas deportivas. Para Fernando Monsalve, la intención de Blanco y Negro es presionar al club y así ir extinguiéndolo de a poco. “Lo que se hace aquí es presionar económicamente al club. Son más de 40 millones de pesos, misma cantidad de dinero que utilizamos para financiar a 128 deportistas en sus torneos, con indumentaria, con torneos nacionales e internacionales, por tanto, esta es una forma de presionar al club”. Pese a todo, el presidente del Club Social y Deportivo Colo-Colo se mostró optimista en lograr algún acuerdo con Gabriel Ruiz-Tagle para evitar conflictos, esto, pese a las “desconfianzas mutuas”, pues argumentó que hay visiones políticas muy distintas. Y es evidente, Ruiz-Tagle fue ministro de Sebastián Piñera, y Fernando Monsalve es militante comunista. En este sentido la política no es ajena a Colo-Colo, de hecho, ell democratacristiano Matías Walker, señaló que al actual gobierno ha interferido en pos de Blanco y Negro en la reforma que pretende fiscalizar mejor las sociedades anónimas deportivas. “El fútbol siempre se ha utilizado como instrumento político, en ese sentido, lo peor que se le ha hecho es haberle quitado todas sus funciones sociales, cosa que hoy, como Club, estamos retomando contra todo”, finalizó Fernando Monsalve.

