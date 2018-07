8c6079ce34

Obispo Goic habría cuestionado a Ezzati por casos de abusos sexuales Una carta revelada este domingo dio a conocer que el obispo criticó a Ezzati por el tratamiento de los casos. "A veces tengo la impresión, quizás muy subjetiva, que no compartes los criterios de la Comisión Nacional en estos delicados temas, dice la misiva. Diario Uchile Domingo 22 de julio 2018 12:29 hrs.

La investigación que realiza el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, sobre un eventual encubrimiento en casos de abuso sexual cometidos por sacerdotes, arrojó una carta que fue escrita en 2013 por el actual obispo Alejandro Goic que fue dirigida al arzobispo Ricardo Ezzati. El texto fue escrito cuando fue revelado el caso Karadima, época en la que además Goic oficiaba como obispo de Rancagua y presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Abusos. En este sentido, la misiva, que fue revelada hoy por El Mercurio, señala: “A veces tengo la impresión, quizás muy subjetiva, que no compartes los criterios de la Comisión Nacional en estos delicados temas. A su vez, miembros de la Comisión manifiestan su disconformidad frente a algunas situaciones que te ha tocado asumir. A mí no me ha sido fácil”. “Mantener la comunión contigo y respetar y escuchar los juicios críticos de los integrantes requiere un equilibrio complejo. Quizás, es responsabilidad mía, ha faltado provocar un diálogo fraterno, en que, por el amor al Señor y a la Iglesia, conversemos sinceramente y aunemos criterios en materias que han marcado dolorosamente nuestra Iglesia”, dice el texto. Asimismo, señaló: “Se que han sido injustos, duros, incluso a veces han mentido. Pero nada de aquello les quita la condición de víctimas heridas y dañadas”. Una vez conocida la información, el vocero de los Laicos de Osorno, Juan Carlos Claret, afirmó que la existencia de esta carta da cuenta del encubrimiento que hubo de los casos. Mientras, Juan Carlos Cruz, víctima de Karadima, señaló: “Hablan de las víctimas que mienten, que son injustos, que en el fondo las víctimas son ellos cuando son unos victimarios y pronto muchos van a enfrentar a la Justicia cara a cara, cosa que nunca pensaron que tendrían que hacer”.

