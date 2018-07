8451df3a5e

Denuncia por gastos injustificados de Conaf enfrenta a trabajadores y autoridades Frente a la denuncia realizada por el director de Conaf, José Manuel Rebolledo, por el gasto injutificado de 26 mil 114 millones de pesos por parte de la administración anterior, cabe la duda si es una estrategia política o si responde a una investigación que busca transparentar una malversación de fondos. Los trabajadores representados por Federación de Sindicatos Regionales manifestaron que lo que dice Rebolledo "no es verdad, le pido y lo emplazo a que transparente esa información". Francisco Velásquez Lunes 23 de julio 2018 20:03 hrs.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) se encuentra ampliamente cuestionada luego de que el director ejecutivo de la institución, José Manuel Rebolledo, denunciara un gasto injustificado de 26 mil 114 millones de pesos por parte de la anterior administración que hoy los tiene con problemas para gestionar por falta de recursos. Dentro de los gastos que se detectaron en la auditoría encargada por Rebolledo se incluyen diversos compromisos adoptados en la administración anterior, entre los que se encuentran: pago de indemnizaciones a 78 funcionarios y mejora de grado a otros 366 por un total de 6.400 millones de pesos; contrataciones de última hora y un contrato con la empresa Calquín por 8 mil millones de pesos anuales para el arriendo de tres aeronaves para combate de incendios. La auditoría realizada también reveló que existen $2.800 millones sin respaldo, gastos incurridos por Conaf durante los últimos incendios. Así como también, se cuenta un reembolso rechazado, porque unos de los profesores que guió un postgrado en cambio climático realizado por 20 funcionarios por un total de $220 millones también era funcionario, lo que denotó un conflicto de interés. En definitiva, los 26.114 millones de pesos se desglosan en 9.932 millones de pesos en temas de personal, 10.572 millones de pesos por concepto del Fondo Estado Preventivo Emergencias, y 5.610 millones de pesos por concepto de contratos de arriendo de aeronaves. En este sentido, Rebolledo explicó que “a esta nueva administración le parece del todo impresentable e irresponsable que una autoridad política a cargo de la gestión de una institución como la Conaf no haya tenido un orden administrativo a la altura del cargo y del servicio, acción fundamental para la protección de su institucionalidad y de sus trabajadores y trabajadoras”. Por su parte, el Ministro de Agricultura Antonio Walker dijo que se buscará a los responsables y se llegará hasta las últimas consecuencias. Además, la autoridad anunció que se realizará una auditoría externa para revisar el funcionamiento de la institución. Por lo mismo, el Ministerio de Agricultura enviará todos los antecedentes recabados en la investigación interna a la Contraloría General de la República, la Fiscalía Nacional Económica, la Dirección de Presupuestos, la Comisión de Agricultura del Senado, la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, al Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno y la Comisión de Agricultura y Medio Ambiente Unidas del Senado. El otro lado Hasta el momento se ha escuchado solo la voz de las autoridades que han denunciado el gasto injustificado de 26 mil 114 millones de pesos por parte de Conaf, sin embargo, quienes cotidianamente prestan servicios a esta corporación no están de acuerdo con los dichos del director ejecutivo José Manuel Rebolledo. Es más, el presidente de la Federación de Sindicatos Regionales de Conaf, Erry Leyva, dijo que “esas platas no son de la Conaf, esas platas vienen a engrosar el presupuesto por una situación puntual que son los megaincendios, por lo tanto, esos son los dineros que la Conaf gastó y que no han sido repuestos por el Ministerio del Interior. Eso que anda hablando el director no es verdad, le pido y lo emplazo a que transparente esa información”. Rebolledo por su parte, en la conferencia citada esta mañana, manifestó que el presupuesto de Conaf correspondía a 90 mil millones y que no existían otros ingresos para gestionar. Sin embargo, el exdirector de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Aaron Cavieres, expresó que “el ministro no sabe o no entiende lo que es gestionar una institución de emergencia (…) ha habido un uso malicioso de la información”. Incluso el representante sindical Erry Leyva dijo que la denuncia pública hecha por el ministro de agricultura y el director de Conaf se trataba de una estrategia política para arrebatarle las atribuciones a la corporación y entregárselas al nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas protegidas, proyecto que se encuentra en trámite hace siete años en el Congreso Nacional y que ha sido la carta de la Ministra de Medio Ambiente Marcela Cubillos a la hora de hablar de resguardo del patrimonio natural. En este sentido, el secretario ejecutivo del Colegio de Ingenieros Forestales, Julio Torres, manifestó: “Tenemos dudas sobre los montos que está cuestionando el director, ya que de los 26 mil millones de déficit existen 6 mil que corresponden a indemnizaciones la que son obligaciones legales y no pueden ser consideradas en esta cifra negra. El fondo de 10 mil millones para emergencias es parte de un fondo que puede ser recuperado a través del Ministerio del Interior. Por lo tanto, con estos montos, buena parte de esta deuda, se explica, lo alejaría la hipótesis del director sobre una malversación o negligencia por parte de Conaf”. A esto agregó que “vemos un mensaje respecto a la Conaf que va a ser el nuevo Servicio Nacional Forestal de debilidad institucional, donde se ha mostrado que estaría prácticamente quebrado. Lo que nos preocupa es que en medio de una discusión legislativa en la que se quiere instalar un Servicio de Biodiversidad que busca atribuciones sobre los recursos forestales y su gestión surjan estos cuestionamientos a Conaf y que estos cuestionamientos no den cuenta de un proceso histórico de desfinanciamiento de la institución, ya que pese a su importancia, tiene un desfinanciamiento histórico y sistemático, sumado a autoridades que no han estado a la altura de este servicio. Asimismo, nos parece problemático que se esté enjuiciando la labor histórica de Conaf con estos problemas financieros y que esto no permita ver la impecable gestión que ha tenido”. Actualmente Conaf cuenta con 450 guardaparques cuando debería tener 1500. Gestiona 14 mil hectáreas de bosques con 17 mil millones de pesos, lo que siempre mantiene a esta institución con déficit, ya que al sumar los siniestros y la atención de emergencias el presupuesto se hace escaso, relata el representante del colegio de ingenieros forestales.

