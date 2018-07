8451df3a5e

Fiscalía investiga 144 casos de abuso sexual y envía exhortos al Vaticano El organismo persecutor presentó los resultados de su catastro de abusos sexuales en la Iglesia Católica: en total a la fecha existen 158 personas investigadas, asociadas a 144 investigaciones y 266 víctimas, donde más de 170 casos corresponden a víctimas menores de edad. Rodrigo Fuentes Lunes 23 de julio 2018 20:02 hrs.

La Fiscalía Nacional presentó este lunes los resultados del catastro por causas de abusos sexuales donde están involucrados personas ligadas a la Iglesia Católica. Todo esto a partir de los reportes solicitados por el órgano persecutor a las distintas fiscalías regionales con todos los casos denunciados por delitos sexuales cometidos por algún integrante de la Iglesia Católica en Chile desde comienzos del 2 mil, cuando se pone en marcha la Reforma Procesal Penal. Igualmente se incluyen 21 casos ocurridos en años anteriores, que corresponde a la Justicia penal antigua. En este catastro están incluidos personas que tienen la orden sacerdotal, pero también aquellos pertenecientes a la denominada vida consagrada como monjas frailes, o religiosos, y también laicos que ejercían gestiones en el ámbito eclesial. Según las cifras existen 158 personas investigadas, asociadas a 144 pesquisas. 74 de los involucrados son sacerdotes u obispos diocesanos y 65 son de congregaciones, donde resaltan los salesianos con 16 casos y maristas con 15. El informe de la Fiscalía Nacional establece que las víctimas de abuso por parte de la Iglesia son 266, y de ellos 178 son menores de edad. El Jefe de la Unidad de Derechos Humanos y Delitos Sexuales del organismo, Luis Torres, indicó que se enviarán tres exhortos pidiendo información al Vaticano. “El Fiscal Nacional ha instruido que se presenten tres requerimientos de información internacional al Vaticano. Estos requerimientos son promovidos por la fiscalía de Valparaíso, Metropolitana Sur y Araucanía. Las peticiones incluyen información sobre los procesos penales canónicos seguidos en contra de ocho personas por distintos delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes. Respecto de las solicitudes emanadas de otras fiscalías, eso está en proceso de evaluación”, afirmó. De las investigaciones dirigidas por la Fiscalía existen 34 vigentes y 107 concluyeron de distinta manera. Todo esto se da cuando este lunes se informó que otro sacerdote que fue separado de sus funciones eclesiásticas. Se trata del párroco de la comuna de Hualqui, región del Biobío, quien está siendo indagado por presunto abuso sexual. Recientemente el Arzobispado de Concepción entregó a la fiscalía antecedentes por acusaciones de abusos de clérigos para que estos fueran investigados. Procedimiento además que difiere y se distancia de las decisiones emanadas desde el Arzobispado de Santiago, donde su representante, Ricardo Ezzati, justificó la negativa, ya que según dijo, la iglesia no está obligada a entregar antecedentes al organismo persecutor. La vocera de los Laicos de Concepción, Carol Crisosto, calificó la acción de la jurisdicción penquista como positiva, pero tardía. “Si bien la medida es positiva, la encontramos un poco tardía, porque esos antecedentes estaban dentro del Tribunal Eclesiástico y ya sabemos del manejo que hacen de este tipo de delitos sobre acciones de encubrimiento, de cultura, que no llegan a ningún lado. Para eso hay que limpiar, investigar, hacer Justicia. No me puedes decir que ocultaste los hechos por el bien de la Iglesia, es algo que no puede ser, ellos no actuaron bien, actuaron con maldad”, subrayó. Recientemente se conoció una carta dirigida al cardenal Ricardo Ezzati y firmada por el entonces obispo de Rancagua y presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Abusos, Alejandro Goic, redactada en junio de 2013, y que fue incautada por la fiscalía de Rancagua para estudiar un eventual encubrimiento en casos de abusos cometidos por sacerdotes. Este lunes, el obispo Goic manifestó, a través de un comunicado, que el documento corresponde a un borrador que nunca envió y que es de contenido privado. En la misiva acusaba a Ezzati de abuso de poder.

